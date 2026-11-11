Familia Kennedy îl dă în judecată pe Trump pentru a bloca arcul de triumf de 76 de metri: descendenții fostului președinte asasinat în 1963 susțin că mormântul lui JFK ar fi în pericol

Nouă membri ai familiei Kennedy s-au alăturat unui proces împotriva administrației Trump, încercând să oprească ridicarea unui arc de triumf de 76 de metri. Aceștia susțin că monumentul va afecta priveliștea către mormântul fostului președinte John F. Kennedy.

Familia Kennedy încearcă să blocheze în instanță unul dintre proiectele monumentale ale președintelui Donald Trump. Nouă descendenți ai cunoscutei familii politice americane au depus marți o cerere la un tribunal federal din Washington, solicitând oprirea construirii unui arc de triumf în apropierea Cimitirului Național Arlington, scrie BBC.

Proiectul prevede ridicarea unui monument cu o înălțime de aproximativ 76,2 metri, despre care reclamanții susțin că ar modifica permanent peisajul din jurul cimitirului unde sunt înmormântați mai mulți membri ai familiei Kennedy, inclusiv fostul președinte american John F. Kennedy.

„Preşedintele Donald J. Trump încearcă să ridice în mod ilegal un arc imens care va pune permanent în umbră şi va afecta vizibilitatea de importanţă istorică asupra mormintelor şi monumentelor comemorative existente, ridicate în onoarea familiei Kennedy la Cimitirul Naţional Arlington, precum şi asupra monumentelor comemorative ale sutelor de mii de eroi americani căzuţi la datorie”, au transmis membrii familiei Kennedy în documentul depus în instanță.

Una dintre principalele îngrijorări privește vizibilitatea flăcării eterne care arde la mormântul lui John F. Kennedy, asasinat în 1963. Familia consideră că dimensiunile și amplasamentul viitorului arc ar afecta perspectiva asupra acestui loc comemorativ.

Arcul de triumf al lui Trump, contestat și de veteranii americani

Președintele Donald Trump a anunțat anterior că dorește finalizarea monumentului înainte de încheierea mandatului său, însă proiectul se confruntă deja cu mai multe obstacole juridice.

Totodată, o altă acțiune în instanță a fost inițiată de veterani și organizații care militează pentru protejarea patrimoniului istoric american. Contestatarii susțin că arcul ar afecta perspectiva asupra unor monumente și obiective istorice importante din Washington și împrejurimi, printre care Memorialul Lincoln, Casa Arlington și Memorialul Robert E. Lee.

De asemenea, veteranii americani consideră că o construcție de asemenea proporții ar putea perturba atmosfera solemnă a ceremoniilor funerare organizate la Cimitirul Național Arlington, unul dintre cele mai importante locuri de înmormântare ale militarilor americani.

„Arcul gigantic propus reprezintă o ingerinţă ilegală asupra Cimitirului Naţional Arlington şi a memoriei eroilor comemoraţi acolo, inclusiv asupra mormintelor şi monumentelor comemorative ale fraţilor Kennedy şi ale lui Ethel Kennedy. Numai Congresul are puterea constituţională de a autoriza o intruziune de această amploare. Astăzi, membrii familiei Kennedy se alătură celorlalte părţi în litigiu în acest caz pentru a proteja acest sit istoric şi pentru a apăra statul de drept şi separarea puterilor”, au declarat Norman Eisen și Steve Jonas, reprezentanți ai Democracy Defenders Fund, organizația care îi asistă juridic pe membrii familiei.

Robert F. Kennedy Jr., membru al administrației Trump, nu participă la proces

La Cimitirul Național Arlington sunt înmormântate mai multe personalități ale familiei Kennedy. Printre acestea se numără fostul președinte John F. Kennedy și soția sa, Jacqueline Kennedy Onassis, senatorul Robert F. Kennedy și soția acestuia, Ethel Kennedy, senatorul Edward M. Kennedy și locotenentul Joseph P. Kennedy Jr.

Cei nouă membri ai familiei care încearcă să oprească proiectul sunt copii sau nepoți ai senatorilor Robert și Edward Kennedy, frații fostului președinte american.

Din grupul reclamanților lipsește însă Robert F. Kennedy Jr., actualul secretar american al sănătății, care face parte din administrația Trump. Acesta nu s-a alăturat demersului juridic, deși în cimitir se află mormintele ambilor săi părinți, Robert și Ethel Kennedy, precum și ale unchilor săi, John F. Kennedy și Edward Kennedy.

În schimb, șapte dintre frații și surorile sale figurează printre membrii familiei care contestă în instanță construirea monumentului.