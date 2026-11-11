Fereastră de oportunitate pentru Moscova. Cum folosește Putin rezultatul alegerilor intermediare din SUA pentru a impune propria agendă în negocierile de pace

Victoria democraților a deschis o fereastră de oportunitate pentru Moscova. „Valul albastru” care s-a ridicat după alegerile intermediare din SUA pare să fi dus la o accelerare temporală. Donald Trump are mai puțin de două luni la dispoziție pentru a acționa, înainte ca democrații să preia controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului. Potrivit New Eurasian Strategies Centre, Kremlinul se va baza pe dorința lui Trump de a anunța un succes în politica externă înainte de această dată.

Astfel, Washingtonul ar fi mai receptiv la propunerile Rusiei privind un nou acord de securitate european. Aceasta, de altfel, ar fi o condiție prealabilă pentru încheierea războiului împotriva Ucrainei.

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O „nouă arhitectură de securitate europeană”?

La două zile după alegeri, Donald Trump s-a întâlnit cu Kirill Dmitriev. Trimisul special al președintelui Putin a călătorit la Casa Albă pentru a pune umărul la organizarea discuțiilor dintre Rusia, Ucraina și SUA la Abu Dhabi.

După întâlnire, Trump a vorbit „acord mare și frumos” privind Ucraina. Ar fi un acord care „ar putea implica întreaga Europă”.

Ginerele său și trimisul său pentru pace, Jared Kushner, a declarat

Ambele declarații au venit înaintea discuțiilor de pace conduse de SUA, programate pentru 10-11 noiembrie la Abu Dhabi.

Kremlinul a observat cu satisfacție că relatările din mass-media occidentală sugerează că aceste declarații ar putea semnala o readucere în atenția publică a cererilor lui Putin din decembrie 2021.

Liderul de la Kremlin dorește ca prezența și activitățile NATO în Europa de Est să fie limitate.

Agenda Kremlinului

Katia Gould – de la Departamentul de Politică Externă al New Eurasian Strategies Centre – susține că Moscova are o agendă mai amplă. Nu doar războiul din Ucraina este un punct de reper important pentru Putin.

„Pentru Moscova, o soluționare în Ucraina este doar o parte a unei agende mai ample.

Kremlinul dorește nu doar să încheie războiul în condiții favorabile, ci și să remodeleze sistemul de securitate al Europei.

Așadar, Rusia ar putea încerca să lege negocierile privind Ucraina de chestiuni mai ample legate de prezența militară americană în Europa, extinderea NATO și limitele desfășurării de arme”, a declarat Katia Gould.

Factorul „Iran” nu poate fi exclus din ecuația geopolitică

În speranța obținerii unor concesii privind securitatea europeană, Moscova ar putea, din nou, să-i ofere ajutor lui Trump în Orientul Mijlociu. Ajutorul ar putea include medierea între SUA și Iran. Moscova a intensificat contactele la nivel înalt cu Teheranul în ultimele săptămâni.

Nu este clar, totuși, dacă Moscova are vreo influență reală asupra Teheranului. Însă Trump este dornic să obțină un succes în politica externă înainte ca noul Congres să preia mandatul.

În consecință, Kremlinul ar putea paria că Trump va accepta un acord în schimbul unor angajamente pe care Rusia s-ar putea să nu le respecte.

Dacă Putin nu reușește să obțină concesii semnificative din partea Washingtonului în următoarele două luni, este probabil ca Rusia să își continue strategia de a câștiga timp.

Va fi menținută presiunea asupra Kievului și a aliaților săi europeni.

Moscova va continua să vizeze infrastructura Ucrainei și să amenințe guvernele europene cu alte operațiuni „hibride”, sperând să le forțeze să accepte termenii Rusiei pentru încheierea războiului.

Arta compromisului, varianta agreată de Putin

John Lough, șeful Departamentului de Politică Externă de la New Eurasian Strategies Centre, avertizează că Putin nu are motive să înceapă „discuții serioase” despre pace.

Mai mult, aceste crede că liderul de la Kremlin va continua să „valseze” cu Donald Trump.

„Nu există niciun motiv ca Putin să înceapă discuții serioase de pace înainte de sfârșitul iernii.

Probabil că își va continua valsul cu Trump. Speră că administrația Trump va pune mai multă presiune atât asupra ucrainenilor, cât și asupra europenilor, pentru a face compromisuri.

Între timp, va supune Ucraina unui bombardament constant. Se așteaptă ca bombardamentele să slăbească rezistența ucraineană. În același timp, va crea o tensiune și mai mare în capitalele europene, pe măsură ce prețul sprijinirii Ucrainei crește constant”, spune John Lough.