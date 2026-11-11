Radu Miruță vrea ca penalitățile plătite de companiile din industria de apărare să fie folosite pentru majorarea pensiilor militarilor rezerviști. A depus un proiect de lege

Fostul ministru al Apărării, Radu Miruță, anunță că a depus în Parlament un proiect de lege prin care propune ca pensiile militarilor rezerviști să fie din nou actualizate în funcție de solda de grad. Inițiativa prevede și o sursă de finanțare pentru această măsură: 20% din penalitățile încasate de Ministerul Apărării de la companiile care nu respectă termenele de livrare a echipamentelor și capabilităților militare.

Radu Miruță: ”Militarii au fost victimele unei nedreptăți care nu poate fi trecută cu vederea”

Fostul ministru al Apărării a explicat că problema actualizării pensiilor militarilor a fost disputată în repetate rânduri în plan politic, amintind și de propunerea PSD-PNL de la finalul anului 2024, care a fost declarată neconstituțională de CCR.

„În 2017, sub semnătura Olguței Vasilescu de la PSD, militarilor și în special militarilor rezerviști, s-a făcut o mare nedreptate la suma de bani pe care o încasau pensionari fiind, în sensul în care suma de bani pe care o încasau a fost decuplată, a fost desincronizată de la creșterea soldei de grad și soldei de funcție”, a declarat Radu Miruță.

De unde ar urma să provină banii pentru actualizarea pensiilor militarilor

Potrivit proiectului depus de Miruță în Parlament, 20% din penalitățile pe care Ministerul Apărării le încasează de la firmele care nu își respectă obligațiile contractuale privind livrarea de echipamente și capabilități militare ar urma să fie direcționate către un fond special.

„Penalitățile pe care Ministerul Apărării le încasează din contractele pe care cei care trebuie să livreze capabilități militare nu le respectă, 20% din aceste penalități se fac venit la Ministerul Apărării într-un fond dedicat pentru a fi recompensați cei care au fost văduviți de acest drept în perioada urmând anului 2017”, a explicat fostul ministru.

Miruță susține că sumele încasate din penalități sunt considerabile și a oferit exemplul unui singur contract pentru care penalitățile s-ar ridica la aproape 500 de milioane de lei.

„Am cerut prin acest proiect de lege ca procent din ei să se ducă la Ministerul Apărării unde să se facă venituri pentru a se putea rezolva această problemă a militarilor, depunând proiect de lege în acest sens, depunând și proiect de lege pentru ca pensiile celor care sunt în rezervă să fie din nou actualizate cu solda de grad”, a mai afirmat fostul ministru al Apărării.