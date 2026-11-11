Prima pagină » Știri politice » Radu Miruță vrea ca penalitățile plătite de companiile din industria de apărare să fie folosite pentru majorarea pensiilor militarilor rezerviști. A depus un proiect de lege

Radu Miruță vrea ca penalitățile plătite de companiile din industria de apărare să fie folosite pentru majorarea pensiilor militarilor rezerviști. A depus un proiect de lege

Radu Miruță vrea ca penalitățile plătite de companiile din industria de apărare să fie folosite pentru majorarea pensiilor militarilor rezerviști. A depus un proiect de lege
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul ministru al Apărării, Radu Miruță, anunță că a depus în Parlament un proiect de lege prin care propune ca pensiile militarilor rezerviști să fie din nou actualizate în funcție de solda de grad. Inițiativa prevede și o sursă de finanțare pentru această măsură: 20% din penalitățile încasate de Ministerul Apărării de la companiile care nu respectă termenele de livrare a echipamentelor și capabilităților militare.

Radu Miruță: ”Militarii au fost victimele unei nedreptăți care nu poate fi trecută cu vederea”

Fostul ministru al Apărării a explicat că problema actualizării pensiilor militarilor a fost disputată în repetate rânduri în plan politic, amintind și de propunerea PSD-PNL de la finalul anului 2024, care a fost declarată neconstituțională de CCR.

„În 2017, sub semnătura Olguței Vasilescu de la PSD, militarilor și în special militarilor rezerviști, s-a făcut o mare nedreptate la suma de bani pe care o încasau pensionari fiind, în sensul în care suma de bani pe care o încasau a fost decuplată, a fost desincronizată de la creșterea soldei de grad și soldei de funcție”, a declarat Radu Miruță.

De unde ar urma să provină banii pentru actualizarea pensiilor militarilor

Potrivit proiectului depus de Miruță în Parlament, 20% din penalitățile pe care Ministerul Apărării le încasează de la firmele care nu își respectă obligațiile contractuale privind livrarea de echipamente și capabilități militare ar urma să fie direcționate către un fond special.

„Penalitățile pe care Ministerul Apărării le încasează din contractele pe care cei care trebuie să livreze capabilități militare nu le respectă, 20% din aceste penalități se fac venit la Ministerul Apărării într-un fond dedicat pentru a fi recompensați cei care au fost văduviți de acest drept în perioada urmând anului 2017”, a explicat fostul ministru.

Miruță susține că sumele încasate din penalități sunt considerabile și a oferit exemplul unui singur contract pentru care penalitățile s-ar ridica la aproape 500 de milioane de lei.

„Am cerut prin acest proiect de lege ca procent din ei să se ducă la Ministerul Apărării unde să se facă venituri pentru a se putea rezolva această problemă a militarilor, depunând proiect de lege în acest sens, depunând și proiect de lege pentru ca pensiile celor care sunt în rezervă să fie din nou actualizate cu solda de grad”, a mai afirmat fostul ministru al Apărării.

Comentarii 1
  • Cib Cia

    Această trompetă n-a auzit ca trebuie reduse cheltuielile bugetare? De ce să crească pensiile militarilor și nu ale profesorilor de exemplu? E bine c-a plecat acest individ și sperăm să stea pe bară măcar 20 de ani de-aici înainte.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIELiberalul Alexandru Muraru anunță un „cataclism” al lui Nicușor Dan după conferința maraton de la Cotroceni: „Un faliment politic în direct, la o oră de vârf”
12:04
Liberalul Alexandru Muraru anunță un „cataclism” al lui Nicușor Dan după conferința maraton de la Cotroceni: „Un faliment politic în direct, la o oră de vârf”
ULTIMA ORĂDacă Bolojan îi exclude pe pucişti din partid, aceştia au unde să se regrupeze. Senatorii pregătesc „Brătienii pentru PACE”
11:53
Dacă Bolojan îi exclude pe pucişti din partid, aceştia au unde să se regrupeze. Senatorii pregătesc „Brătienii pentru PACE”
REACȚIECSM îi dă o replică dură lui Nicușor Dan. Procurorul Claudiu Sandu denunță o „dictatură absolută” la vârful justiției. „Ceea ce spune președintele este un nonsens”
11:45
CSM îi dă o replică dură lui Nicușor Dan. Procurorul Claudiu Sandu denunță o „dictatură absolută” la vârful justiției. „Ceea ce spune președintele este un nonsens”
SURSESurse din PSD spun că aprecierile lui Nicuşor Dan la adresa AUR sunt o radiografie, şi nu „atacuri”. Cum comentează social democrații poziția președintelui în privința reorganizării teritoriale
11:41
Surse din PSD spun că aprecierile lui Nicuşor Dan la adresa AUR sunt o radiografie, şi nu „atacuri”. Cum comentează social democrații poziția președintelui în privința reorganizării teritoriale
SCANDALSe vor face comisii de anchetă pentru zborul spre Mykonos şi pentru combaterea migraţiei ilegale. Deputaţii au votat miercuri proiectele
11:06
Se vor face comisii de anchetă pentru zborul spre Mykonos şi pentru combaterea migraţiei ilegale. Deputaţii au votat miercuri proiectele
ANALIZĂINSCOP ridică miza: eventuala alianță PNL-USR ar avea 32% în sondaje
10:50
INSCOP ridică miza: eventuala alianță PNL-USR ar avea 32% în sondaje
Mediafax
Cu o singură condiție. Mașinile pe benzină și diesel ar putea fi vândute și după 2035
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Adevarul
Țara europeană cu cel mai ridicat nivel de trai caută 335.000 de angajați. Meseriile pentru care angajează străini
Mediafax
Cine sunt primele calificate în semifinalele Turneului Campioanelor. Cum arată situația în grupe
Click
Ce au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează
Digi24
Prima reacţie a jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni
Cancan.ro
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
Ce se întâmplă doctore
Meteorologii ANM au actualizat prognoza până la începutul lunii decembrie. Se anunță ninsori puternice
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
O proteină din sânge a fost asociată cu tinitusul, ceea ce ar putea duce la o diagnosticare mai ușoară
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
CONTROVERSĂDominic Fritz confirmă întâlnirea cu asociatul fostului șef al serviciilor secrete germane, acuzat de spionaj
12:08
Dominic Fritz confirmă întâlnirea cu asociatul fostului șef al serviciilor secrete germane, acuzat de spionaj
FLASH NEWSPreședintele Finlandei, Alexander Stubb, după dialogul cu Putin. „Este un interlocutor perspicace și bine pregătit“. „Știe cu siguranță să asculte“. Ce așteptări are șeful de stat de la negocierile de la Abu Dhabi
12:05
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, după dialogul cu Putin. „Este un interlocutor perspicace și bine pregătit“. „Știe cu siguranță să asculte“. Ce așteptări are șeful de stat de la negocierile de la Abu Dhabi
NEWS ALERTCum motivează Tribunalul noua plasare în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu. Vârsta de 62 de ani și faptul că nu a fugit de sub prima măsură preventivă, între motivele magistratului
12:04
Cum motivează Tribunalul noua plasare în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu. Vârsta de 62 de ani și faptul că nu a fugit de sub prima măsură preventivă, între motivele magistratului
Britanicii de la Daily Express au desemnat orașul Sibiu având „cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa”: „Oferă vin fiert la 82 de penny”
11:58
Britanicii de la Daily Express au desemnat orașul Sibiu având „cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa”: „Oferă vin fiert la 82 de penny”
FLASH NEWSUn stâlp lovit de o mașină a căzut peste trei copii din județul Sălaj. Șoferul începător a pierdut controlul autoturismului
11:50
Un stâlp lovit de o mașină a căzut peste trei copii din județul Sălaj. Șoferul începător a pierdut controlul autoturismului
FLASH NEWSNou conflict diplomatic între Grecia și Turcia. Un proiect energetic de 1,9 miliarde de euro, în pericol. Atena amenință că va cere sancțiuni împotriva Ankarei la summitul UE de vineri
11:50
Nou conflict diplomatic între Grecia și Turcia. Un proiect energetic de 1,9 miliarde de euro, în pericol. Atena amenință că va cere sancțiuni împotriva Ankarei la summitul UE de vineri

Cele mai noi

Trimite acest link pe