Noi ciocniri între forțe pakistaneze și afgane au fost înregistrate miercuri la granița dintre Pakistan și Afganistan, în contexul în care relațiile dintre Islamabad și Kabul s-au înrăutățit rapid în ultimele zile.

Ambele părți s-au acuzat reciproc de declanșarea violențelor care au cuprins districtul Spin Boldak din sud-estul Afganistanului și districtul Chaman din Pakistan și care a dus la moartea mai multor persoane, scrie Al Jazeera.

Într-o postare pe X, purtătorul de cuvânt al talibanilor afgani, Zabihullah Mujahid, a acuzat forțele pakistaneze că au inițiat conflictul de la frontieră prin lansarea de atacuri asupra Afganistanului, ucigând 12 civili și rănind peste 100, notează sursa citată.

Ali Mohammad Haqmal, un purtător de cuvânt al autorităților din districtul Spin Boldak, a estimat numărul civililor morți la 15. Agenția de știri AFP a citat un oficial al unui spital districtual care a declarat că printre răniți se numără 80 de femei și copii.

Mujahid a susținut că forțele afgane au ripostat, ucigând „un număr mare” de soldați pakistanezi, confiscând arme și tancuri pakistaneze și distrugând facilități militare ale Pakistanului.

Însă autoritățile pakistaneze i-au învinuit pe talibanii afgani pentru că au tras mai întâi asupra unui post militar pakistanez și a altor zone din apropierea frontierei, provocând ciocnirile care au rănit și patru dintre propriii civili. Agenția de știri Reuters a citat oficiali de securitate anonimi care au declarat că șase soldați pakistanezi au fost uciși în violențele care, potrivit unui oficial, au durat aproximativ cinci ore.

Situația de la frontieră este una foarte tensionată, iar mii de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele de teama violențelor, mai notează sursa citată.

Tensiuni tot mai mari între Pakistan și Afganistan

Recentele fricțiuni dintre cei doi foști aliați au izbucnit după ce Islamabadul a cerut administrației talibane din Afganistan să combată militanții care și-au intensificat atacurile în Pakistan, susținând că aceștia operează din mai multe zone din Afganistan.

Talibanii acuză armata pakistaneză de conspirație împotriva Afganistanului prin răspândirea de dezinformări, provocarea de tensiuni la frontieră și adăpostirea militanților afiliați ISIS pentru a submina stabilitatea și suveranitatea țării. Cele două țări au închis mai multe puncte de trecere a frontierei în urma luptelor, oprind comerțul și blocând zeci de vehicule încărcate cu mărfuri, notează Reuters.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Israelul acuză Hamas că a ÎNCURCAT cadavre. Autoritățile spun că unul dintre trupurile predate marți nu este al niciunui ostatic

ATAC în Ecuador. Un vehicul a explodat lângă un mall dintr-unul dintre cele mai mari orașe din țară

Sursă imagini: Profimedia