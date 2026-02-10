Județul din România în care s-au înregistrat de 2 ori mai multe înmormântări decât botezuri, potrivit unei statistici pentru 2025

A fost întocmită o statistică pentru anul 2025, la nivelul unui județ din regiunea Moldova, iar datele indică faptul că s-au înregistrat de 2 ori mai multe înmormântări decât botezuri, anul trecut. În raportul episcopiei se mai găsesc date referitoare la numărul total de cununii care au fost oficiate, precum și date legte de salariații din cadrul unității bisericești.
În anul 2025, în județul Vaslui s-au înregistrat de 2 ori mai multe înmormântări decât botezuri, potrivit unui raport al Episcopiei Hușilor. Statistica arată faptul că, anul trecut, au fost oficiate 1.847 de botezuri, 966 de cununii si 3.808 înmormântări la sfintele altare din eparhie.
În decembrie 2025, 661 de salariați (306 clerici și 355 de persoane care fac parte din personalul neclerical) își desfășurau activitatea în cadrul Episcopiei Hușilor.
De asemenea, principala sursă proprie și constantă de venituri a Centrului Eparhial Huși, așa cum arată raportul, o reprezintă vânzarea de lumânări, distribuirea calendarului bisericesc, precum și cea a vinului cultic, notează Vremea Nouă.
Tot pentru anul 2025, peste 13,8 milioane de lei au reprezentat valoarea ajutoarelor materiale și financiare acordate de Episcopia Hușilor.
Raportul mai arată că Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a luat parte la 2 ședințe solemne și 5 ședinte de lucru ale Sfântului Sinod. A luat parte și la o ședință a Adunării Naționale Bisericești și la 3 ședințe ale Sinodului Mitropolitan.
Potrivit datelor statistice, în anul 2025, 126 de cadre didactice, titulari și suplinitori calificați au predat disciplina Religie. De asemenea, s-au desfășurat o multitudine de activități pentru copii și tineri. Au fost organizate tabere rurale pentru 1800 de copii. Raportul mai include și darurile de Crăciun care au fost oferite pentru 2000 de copii și ajutoare pentru familiile afectate de inundații. Totodată, prin intermediul programului „Ajutor de urgență”, au fost sprijiniți cetățenii cu nevoi speciale, bătrânii din cămine și pacienții din spitalul Huși.
