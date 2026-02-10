Județul din România în care s-au înregistrat de 2 ori mai multe înmormântări decât botezuri, potrivit unei statistici pentru 2025

A fost întocmită o statistică pentru anul 2025, la nivelul unui județ din regiunea Moldova, iar datele indică faptul că s-au înregistrat de 2 ori mai multe înmormântări decât botezuri, anul trecut. În raportul episcopiei se mai găsesc date referitoare la numărul total de cununii care au fost oficiate, precum și date legte de salariații din cadrul unității bisericești.

În anul 2025, în județul Vaslui s-au înregistrat de 2 ori mai multe înmormântări decât botezuri, potrivit unui raport al Episcopiei Hușilor. Statistica arată faptul că, anul trecut, au fost oficiate 1.847 de botezuri, 966 de cununii si 3.808 înmormântări la sfintele altare din eparhie.

În decembrie 2025, 661 de salariați (306 clerici și 355 de persoane care fac parte din personalul neclerical) își desfășurau activitatea în cadrul Episcopiei Hușilor.

De asemenea, principala sursă proprie și constantă de venituri a Centrului Eparhial Huși, așa cum arată raportul, o reprezintă vânzarea de lumânări, distribuirea calendarului bisericesc, precum și cea a vinului cultic, notează Vremea Nouă.

Tot pentru anul 2025, peste 13,8 milioane de lei au reprezentat valoarea ajutoarelor materiale și financiare acordate de Episcopia Hușilor.

Ce mai arată raportul pentru 2025

În buna desfășurare a activităților Eparhiei parohiile și mănăstirile s-au implicat activ.

S-au obținut venituri pentru activități culturale, social-filantropice, precum și pentru cele misionare și educaționale.

Au fost efectuate, în cazul a 34 de biserici, reparații și consolidări.

Au fost efectuate șantiere de construire pentru 35 de biserici.

Lucrările au fost finalizate pentru 14 biserici, la nivelul județului Vaslui, în 2025.

Au fost construite 5 case parohiale.

Șase case parohiale se află în curs de reparații și consolidări.

Sunt efectuate lucrări de construcție pentru 20 de case de prăznuire.

Episcopul Hușilor a oficiat 115 Sfinte Liturghii și a săvârșit 19 hirotonii în treapta de diacon și/sau preot.

Episcopul Hușilor a efectuat un număr de 94 de vizite pastorale la parohii, mănăstiri si schituri și a sfințit 6 biserici noi. De asemenea, a slujit la 52 de ierurgii și slujbe misionare și a resfințit 5 lăcașuri de cult.

Raportul mai arată că Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a luat parte la 2 ședințe solemne și 5 ședinte de lucru ale Sfântului Sinod. A luat parte și la o ședință a Adunării Naționale Bisericești și la 3 ședințe ale Sinodului Mitropolitan.

Potrivit datelor statistice, în anul 2025, 126 de cadre didactice, titulari și suplinitori calificați au predat disciplina Religie. De asemenea, s-au desfășurat o multitudine de activități pentru copii și tineri. Au fost organizate tabere rurale pentru 1800 de copii. Raportul mai include și darurile de Crăciun care au fost oferite pentru 2000 de copii și ajutoare pentru familiile afectate de inundații. Totodată, prin intermediul programului „Ajutor de urgență”, au fost sprijiniți cetățenii cu nevoi speciale, bătrânii din cămine și pacienții din spitalul Huși.

