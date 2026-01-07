Prima pagină » Știri externe » Se încing spiritele în Atlantic. SUA au capturat un petrolier rusesc gol și ruginit care a scăpat de blocada americană. Rușii au trimis submarine

Olga Borșcevschi
07 ian. 2026, 15:28, Știri externe
Statele Unite confirmă preluarea controlul asupra navei „Marinera”

Comandamentul european al Forțelor Armate ale Statelor Unite confirmă reținerea petrolierului rus „Marinera” în Oceanul Atlantic.

„Departamentul de Justiție și Securitate Internă al SUA a anunțat astăzi confiscarea navei M/V Bella 1 pentru încălcarea sancțiunilor impuse”, afirmă Comandamentul European al SUA.

„Nava a fost confiscată în Atlanticul de Nord în baza unui mandat emis de o instanță federală americană, după ce a fost urmărită de USCGC Munro”, scriu autoritățile americane, într-o postare pe X.

Paza de Coastă a Statelor Unite nu a întâmpinat rezistență sau ostilitate din partea echipajului, scrie The New York Times.

Statele Unite încearcă să preia controlul asupra unui petrolier legat de Venezuela, după o urmărire care a durat mai bine de două săptămâni peste Oceanul Atlantic, au declarat miercuri doi oficiali americani pentru Reuters. Între timp, Rusia a trimis nave militare, inclusiv un submarin, pentru a escorta nava.

Confiscarea, care ar putea alimenta tensiunile cu Rusia, a avut loc după ce petrolierul, cunoscut inițial sub numele de Bella-1, a reușit să treacă printr-o „blocadă” maritimă impusă de SUA petrolierelor sancționate și a respins eforturile Gărzii de Coastă americane de a urca la bord.

Oficialii, care au vorbit sub condiția anonimatului, au declarat că operațiunea este desfășurată de Paza de Coastă și de armata americană.

Înscris recent în registrul oficial sub numele de „Marinera”

Potrivit The Wall Street Journal, Rusia a trimis un submarin și mai multe mijloace navale pentru a escorta petrolierul gol și ruginit, care a devenit un nou punct fierbinte în relațiile SUA-Rusia.

Petrolierul nu a reușit să acosteze în Venezuela și să se încarce cu petrol.

Deși nava este goală, Garda de Coastă a SUA a urmărit-o în Atlantic. Echipajul navei a respins o încercare a SUA de a aborda nava în decembrie și a navigat în Atlantic.

În timp ce Garda de Coastă o urmărea, echipajul a pictat neglijent un steag rus pe lateralul navei, i-a schimbat numele în „Marinera” și i-a modificat înmatricularea, trecând-o sub pavilion rusesc.

Rusia a luat o măsură neobișnuită de a permite înmatricularea petrolierului în Rusia fără inspecție sau alte formalități, spun experții.

Rusia a cerut SUA să înceteze urmărirea navei, au declarat alți trei oficiali americani. Marți, Ministerul rus de Externe a transmis că monitorizează „cu îngrijorare” situația din jurul petrolierului, potrivit agenției de știri de stat RIA.

Comandamentul Sudic al armatei americane a precizat marți pe rețelele de socializare că este pregătit să „se opună navelor și actorilor sancționați care tranzitează această regiune”.

Garda de Coastă a continuat să urmărească nava în Atlanticul de Est, unde aceasta navigha la aproximativ 300 de mile sud de Islanda, spre Marea Nordului, conform poziționării AIS.

Postul de știri controlat de statul rus RT a postat o înregistrare video, aparent filmată de pe puntea petrolierului, care arată nava Gărzii de Coastă a SUA urmărind nava. Într-o postare separată pe rețelele de socializare, RT a precizat că SUA încercau să intercepteze petrolierul, care se îndreptă spre Murmansk, Rusia, în ciuda „statutului său civil”.

Posibila confruntare legată de petrolierul petrolier survine la câteva zile după ce SUA au șocat lumea cu capturarea lui Maduro din capitala Caracas. SUA au bombardat ținte din oraș în timpul operațiunii de eliberare a acestuia și a soției sale, suspectați de infracțiuni legate de arme și droguri.

Operaţiunea pare similară cu cea desfăşurată luna trecută, când puşcaşii marini şi forţele speciale americane, în coordonare cu paza de coastă, au arestat nava Skipper, un petrolier sub pavilionul Guyanei, după ce acesta a părăsit un port venezuelean.

Potrivit mai multor companii specializate în monitorizarea maritimă, cel puţin şaisprezece petroliere sancţionate au părăsit apele venezuelene începând de sâmbătă. Treisprezece dintre acestea sunt încărcate cu un total estimat la aproximativ 12 milioane de barili de ţiţei şi combustibili, destinate în principal Chinei, a declarat pentru AFP site-ul de monitorizare maritimă TankerTrackers.

Putin vorbește despre „lumina iubirii” la slujba de Crăciun pe stil vechi și salută „misiunea sfântă din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse

Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică și 95 de drone în cursul nopții. Cel puțin doi morți și nouă răniți

