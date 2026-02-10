Prima pagină » Actualitate » Un român a dat 70 lei pentru un sandwich cu somon, în aeroport. Cât somon avea, de fapt

Un român a dat 70 lei pentru un sandwich cu somon, în aeroport. Cât somon avea, de fapt

10 feb. 2026, 08:37, Actualitate
Prețurile din aeroporturi sunt de mult timp un subiect sensibil pentru călători, dar chiar și așa românii rămân uimiți de practicile comercianților de acolo. O postare recentă de pe Facebook a reaprins discuția despre raportul dintre cost și calitate.

Mai exact, cineva a vrut să arate ce primești atunci când cumperi un sandwich din aeroport.

„Restul e pâine și tupeu”

Un român a povestit pe Facebook că a plătit 70 de lei pentru un sandwich cu somon cumpărat dintr-un aeroport, însă ce a găsit în pachet l-a lăsat mască. Bărbatul a publicat două fotografii în care se vede clar interiorul sandwichului: două felii de pâine unse cu unt și o fâșie subțire, îngustă, de somon.

„70 de lei pentru un sandviș cu fir de somon. Restul e pâine și tupeu. Prețuri de aeroport”, a scris acesta în descrierea imaginilor.

Postarea a strâns rapid reacții, mulți utilizatori spunând că nu sunt surprinși și că au trecut prin experiențe similare în aeroporturi. În astfel de locuri, de regulă, produsele alimentare au prețuri mult mai mari decât în oraș, iar comercianții pun diferența pe seama costurilor de operare și a chiriilor ridicate. În realitate, însă, este vorba despre obținerea unui profit uriaș de pe urma fluxului constant de clienți, care nu au multe alternative, spun alți români.

Trebuie spus că nemulțumirea celui care a făcut postarea nu a vizat neapărat prețul, cât cantitatea ingredientelor. Pe fotografii se vede că stratul de somon din sandwich pare mai degrabă decorativ decât consistent.

„Nu e prost cine cere , e prost cine dă”, a comentat cineva, completat de o altă persoană: „De vina cine cumpără. Cine naiba dă 70 lei pe un senvis, indiferent cu ce este?!”.

