Nouă lovitură financiară pentru Kremlin. UE include oficial Rusia pe „lista neagră” a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor

29 ian. 2026, 19:02, Știri externe
Uniunea Europeană a inclus oficial Rusia pe „lista neagră” a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor deoarece Moscova folosește diverse circuite financiare pentru a-și finanța eforturile de război în Ucraina. Această mișcare marchează o etapă nouă în izolarea financiară a Rusiei, care trece dincolo de sancțiunile economice clasice către un control strict al integrității financiare.

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică se securitate, a precizat că această măsură are menirea de a pune o presiune financiară suplimentară asupra Kremlinului, crescând costurile tranzacțiilor și forțând băncile europene să verifice mult mai riguros orice flux de bani legat de Rusia.

„UE a inclus astăzi Rusia pe lista neagră pentru riscul de spălare de bani. Acest lucru va încetini și va crește costurile tranzacțiilor cu băncile rusești” a anunțat Kaja Kallas.

Kallas a subliniat că orice mijloc de presiune este util pentru a forța Rusia să intre în „negocieri reale” și a menționat, de asemenea, că actualele discuții de la Abu Dhabi nu par serioase din partea Moscovei, care continuă să bombardeze infrastructura civilă a Ucrainei.

