Nouă morți și 84 de răniți, după explozia de la fabrica de oțel din nordul Chinei. Siguranța în muncă, frecvent criticată de autorități

Bilanțul exploziei de la o fabrică de oțel din nordul Chinei a crescut la nouă morți și 84 de răniți, o persoană fiind în continuare dispărută. Autoritățile centrale au preluat supravegherea anchetei, pe fondul criticilor privind siguranța muncii.

Numărul victimelor în urma exploziei produse la o fabrică de oțel din nordul Chinei a ajuns la nouă persoane decedate, în timp ce 84 de oameni au fost răniți, iar o persoană este în continuare dată dispărută. Informațiile au fost confirmate de postul public de televiziune CCTV, citat de Scmp.com.

Explozia a avut loc la o unitate aparținând Baotou Steel Group, companie ale cărei practici de siguranță au fost frecvent criticate anterior de autoritățile chineze. Incidentul a reaprins dezbaterea privind respectarea normelor de protecție a muncii în industria grea din China.

Ministerul Managementului Situațiilor de Urgență a anunțat că a trimis luni la fața locului un grup de lucru condus de viceministrul Song Yuanming, pentru a coordona operațiunile de salvare și intervenție.

Tot luni, Comitetul pentru siguranța muncii al Consiliului de Stat, cabinetul Chinei, a informat că accidentul va fi supravegheat direct de autoritățile centrale. În acest context, guvernul regional din Mongolia Interioară a fost somat să efectueze o anchetă rapidă, să prezinte concluziile și să facă publice rezultatele investigației.

Potrivit publicației Inner Mongolia Daily, Wang Weizhong, șeful Partidului Comunist din regiune, a vizitat locul accidentului duminică seara. Acesta a declarat că Cai Qi, al cincilea oficial în ierarhia Chinei și șeful de cabinet al președintelui Xi Jinping, a transmis instrucțiuni privind gestionarea situației.

Implicarea lui Cai Qi este considerată neobișnuită, în condițiile în care acesta supervizează în principal activitatea ideologică a Chinei și oferă rareori îndrumări directe în cazuri de accidente de muncă, subliniază presa locală.

