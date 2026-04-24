Avertismentul sumbru al lui Tusk care a șocat întreaga Europă. Rusia ar putea ataca un stat NATO „în câteva luni"

Premierul polonez Donald Tusk, aflat în Cipru în marja reuniunii informale a Consiliului European, a lansat vineri un avertisment sumbru cu privire la intențiile lui Vladimir Putin. Tusk a precizat că Rusia ar putea ataca un membru NATO „în câteva luni”, nu ani, așa cum estimau anterior serviciile de informații.

Declarațiile alarmante ale premierului polonez au fost făcute într-un interviu acordat publicației Financial Times, în care Tusk a subliniat că riscul unui atac rusesc trebuie privit pe termen scurt: „Vorbim despre perspective pe termen scurt, mai degrabă luni decât ani”.

Mai mult, prim-ministrul Poloniei a pus sub semnul întrebării loialitatea față de Articolul 5 al NATO a Statelor Unite sub administrația Trump. „Cea mai mare și mai importantă întrebare pentru Europa este dacă SUA sunt gata să fie loiale așa cum este descris în tratate”, a declarat Tusk.

Aceste declarații ale lui Donald Tusk reflectă incertitudinea crescândă a europenilor după amenințările președintelui Donald Trump și angajamentul oscilant al acestuia față de apărarea europeană.

„Pentru întregul flanc estic, vecinii mei… întrebarea este dacă NATO este încă o organizație pregătită, politic și logistic, să reacționeze, de exemplu, împotriva Rusiei dacă aceasta încearcă să atace”, a spus Tusk.

Drept exemplu, premierul polonez a evidențiat incidentele recurente de la granița de est a țării sale. Unii membri ai alianței „se prefac că nu s-a întâmplat nimic” când aproximativ 20 de drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei anul trecut.

În ciuda precizărilor negative ale lui Tusk, acesta a subliniat că cuvintele sale nu ar trebui tratate „ca scepticism față de Articolul 5, dacă este valid sau nu, ci mai degrabă ca visul meu că garanțiile pe hârtie se vor transforma în ceva foarte practic”, a spus Donald Tusk.

Spre deosebire de alte state membre NATO, Polonia alocă cei mai mulți bani din PIB pentru apărare, după ce a atins obiectivul de 5% al alianței.

Alternativă la Articolul 5 al NATO

Uniunea Europeană a căutat să își asume un rol mai important în apărarea europeană ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina din anul 2022, inclusiv prin finanțarea achizițiilor de arme, coordonarea producției de armament și mobilizarea statelor membre în jurul unei infrastructuri comune de apărare.5

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat recent că UE ar trebui să aducă articolul 42.7 la viață. Însă multe țări rămân precaute cu privire la măsurile care ar putea fi văzute ca subminând NATO sau punând la îndoială angajamentul SUA de a apăra Europa, care este văzut drept piatra de temelie a securității continentului de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

Recomandările autorului:

SUA și Iran revin la masa negocierilor. Donald Trump a trimis eșalonul doi la discuții cu iranienii la Islamabad

Șeful Pentagonului declară că Statele Unite „nu se bazează pe Europa” în războiul din Iran. „America și lumea liberă merită aliați capabili“

Statele Unite și UE fac front comun în cursa pentru mineralele rare. Occidentul vrea să reducă dependența de China

Recomandarea video

Citește și

DIPLOMAȚIE Statele Unite și UE fac front comun în cursa pentru mineralele rare. Occidentul vrea să reducă dependența de China
21:08
Statele Unite și UE fac front comun în cursa pentru mineralele rare. Occidentul vrea să reducă dependența de China
SPORT Biletele pentru finala Cupei Mondiale din New Jersey, puse la vânzare la prețul de 1,9 milioane de euro fiecare. Suporterii, furioși pe FIFA
20:00
Biletele pentru finala Cupei Mondiale din New Jersey, puse la vânzare la prețul de 1,9 milioane de euro fiecare. Suporterii, furioși pe FIFA
FLASH NEWS SUA și Iran revin la masa negocierilor. Donald Trump a trimis eșalonul doi la discuții cu iranienii la Islamabad
19:54
SUA și Iran revin la masa negocierilor. Donald Trump a trimis eșalonul doi la discuții cu iranienii la Islamabad
ENERGIE Ursula von der Leyen, despre criza energetică: „Sprijinul trebuie să fie direcționat doar către cei care au cea mai mare nevoie de el“
18:48
Ursula von der Leyen, despre criza energetică: „Sprijinul trebuie să fie direcționat doar către cei care au cea mai mare nevoie de el“
CONTROVERSĂ Scandal pe linia frontului din Ucraina. Soldații ucraineni sunt înfometați și forțați să bea apă de ploaie
18:16
Scandal pe linia frontului din Ucraina. Soldații ucraineni sunt înfometați și forțați să bea apă de ploaie
INEDIT Actorul din Stăpânul Inelelor citește postările lui Trump cu vocea lui Gollum. Momentul a stârnit hohote de râs
17:59
Actorul din Stăpânul Inelelor citește postările lui Trump cu vocea lui Gollum. Momentul a stârnit hohote de râs
Mediafax
Ce sunt, de fapt, cuburile-concentrat pentru supă și de ce mulți experți spun că sunt nesănătoase
Digi24
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
Cancan.ro
Fostul soț a IERTAT-O pe Ruxandra Luca! Împăcarea momentului, după episodul din benzinărie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Cum se poate întoarce planul lui Grindeanu de debarcare a lui Bolojan împotriva propriului partid. Analist: „Cred că toată conducerea PSD va avea o mare problemă”
Mediafax
Încă două trasee de tramvai din Capitală vor fi modificate
Click
Orașul superb din Europa pe care turiștii îl ignoră. Recomandarea surprinzătoare a unui pilot care a vizitat peste 50 de țări
Digi24
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile
Cancan.ro
Ramona Olaru și Steve Ant s-au despărțit! SEMNELE care prevesteau ruptura
Ce se întâmplă doctore
Îţi mai aminteşti de ”Xena: Prinţesa Războinică”? Cum arată azi la 30 de ani la terminarea serialului. Transformarea spectaculoasă a actriței Lucy Lawless! Nu mai arată deloc aşa cum o ştiai!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu astronauții când se întorc pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Pentru prima dată, marginea discului Căii Lactee a fost dezvăluit

