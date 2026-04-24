SUA și Iran revin la masa negocierilor. Donald Trump a trimis eșalonul doi la discuții cu iranienii la Islamabad

Donald Trump i-a trimis pe emisarul special Steve Witkoff și pe ginerele său, Jared Kushner, în Pakistan pentru a participa la o nouă rundă de negocieri cu ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi în acest weekend, anunță CNN.

Steve Witkoff și Jared Kushner vor conduce discuțiile de pace din partea SUA, în timp ce vicepreședintele JD Vance nu va participa inițial deoarece omologul său iranian, președintele Parlamentului, Mohammad-Bagher Ghalibaf, nu va fi nici el prezent. Cu toate acestea, vicepreședintele va fi pregătit să călătorească la Islamabad dacă discuțiile progresează, au declarat oficialii, iar membri ai personalului său vor fi în Pakistan și vor participa la negocieri.

Discuțiile de pace vin într-un moment critic, după ce prima rundă de negocieri care a avut loc pe 11 aprilie s-a încheiat fără un acord de pace. A doua rundă de negocieri care trebuia să aibă loc marțea aceasta a fost anulată după ce niciuna dintre cele două delegații nu s-a deplasat la Islamabad pentru a purta discuții.

Principalele puncte de discuție includ stabilirea unui armistițiu permanent, rezolvarea disputelor privind programul nuclear iranian și controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

După discuția cu americanii, Araghchi merge la Moscova

Anterior, agenția de știri IRNA din Iran a anunțat că ministrul de externe Abbas Araghchi se va deplasa vineri la Islamabad pentru a purta discuții cu privire la pacea cu Statele Unite. Ulterior, Araghchi va face vizite de stat și în Oman și Rusia.

Kremlinul s-a oferit în repetate rânduri să preia custodia uraniului îmbogățit al Iranului, propunând să îl depoziteze sau să îl reproceseze pe teritoriul rusesc.

i teoretic acest lucru ar putea rezolva unele dintre cerințele cheie ale SUA în negocierile pentru încheierea războiului cu Iranul, Trump ar fi respins oferta președintelui rus Vladimir Putin, probabil dorind să împiedice Moscova să obțină și mai multă influență.

