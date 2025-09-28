Mai multe persoane au fost rănite într-un atac armat la Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Grand Blanc, Michigan, duminică. Biserica a fost incendiată de către atacator după ce a împușcat mai mulți oameni.

Atacatorul a fost prins și nu mai reprezintă o amenințare pentru public, potrivit Departamentului de Poliție din Grand Blanc Township, fără a oferi detalii dacă acesta este mort sau se află în custodie.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a transmis pe platforma X:

„Violența într-un loc de cult este sfâșietoare și cutremurătoare. Vă rog să vă rugați pentru victimele acestei tragedii teribile”.

Potrivit CNN, biserica este în prezent în flăcări, iar poliția îndeamnă evitarea zonei, în timp ce eforturile de intervenție de urgență continuă.

Sursa Foto: X

Autorul recomandă: Un nou ATAC armat zguduie America. Un mort și mai mulți răniți la un club din New Hampshire, unde avea loc o nuntă