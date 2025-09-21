Un nou ATAC armat zguduie America. Un mort și mai mulți răniți la un club din New Hampshire, unde avea loc o nuntă

Atac armat produs sâmbătă, 20 septembrie, la un club din New Hampshire, SUA. O persoană a fost împușcată mortal și mai multe au fost rănite în timpul incidentului.

Suspectul a fost reținut, transmite presa din State.

Atac armat la o nuntă

Potrivit AP, un bărbat a deschis focul la Sky Meadow Country Club, din orașul Nashua, statul american New Hampshire. O persoană a fost ucisă, iar mai multe rănite.

Procurorul general al statului, John Formella, și șeful poliției din Nashua, Kevin Rourke, au anunțat că victima decedată este un bărbat adult.

Suspectul, tot un bărbat adult, a fost reținut la fața locului. Poliția a transmis că nu a existat pericol suplimentar pentru public și că informațiile inițiale privind doi atacatori au fost eronate. Anchetatorii nu au comunicat, deocamdată, un posibil motiv al atacului și nici starea răniților nu este cunoscută.

Martori aflați la fața locului, unde era o nuntă, au descris scene de panică după ce s-au auzit focuri de armă. Unii invitați s-au adăpostit, iar alții au fugit din clădire.

Nashua se află la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de Boston, în apropiere de granița cu statul Massachusetts.

