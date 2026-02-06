Prima pagină » Actualitate » Schița lui Michelangelo, descoperită recent, vândută cu o sumă fabuloasă. Desenul, realizat în pregătirea pictării plafonului din Capela Sixtină

06 feb. 2026, 23:48, Actualitate
FOTO - Profimedia

O schiță a lui Michelangelo, descoperită recent și care are legătură cu celebra Capelă Sixtină, a fost vândută de Casa de licitații Christie’s cu o sumă fabuloasă. Astfel, capodopera cu cinci degete, la propriu, a depășit așteptările, la licitație.

Inițial, lucrarea a fost estimată la doar 1,5-2 milioane de dolari, dar în timpul licitației, care a durat mai mult de 45 de minute, valoarea sa a crescut de mai multe ori.

Desenul a fost vândut în cele din urmă la Christie’s unui cumpărător anonim, pentru  suma de 27,2 milioane dolari, fiind stabilit un record absolut, potrivit press.christies.com.

„Se poate spune că Christie’s a pus piciorul în prag, în cel mai bun sens”, a glumit purtătoarea de cuvânt a Casei de licitații, Angela Montefinise.

Desenul minuscul, care măsoară 13,5 x 11,5 centimetri, este realizat cu cretă roșie și a fost realizat în pregătirea pictării plafonului din Capela Sixtină din Roma, în secolul al XVI-lea.

Story from Jam Press (Lost Michelangelo Sketch)Pictured: MICHELANGELO BUONARROTI (CAPRESE 1475-1564 ROME) Study of a right foot, Preparatory for the Libyan Sibyl on the Sistine Ceiling, Red chalk, Inscribed 'Michelangelo Bona Roti', 5.1/4 x 4.5/8 in. (13.5 x 11.5 cm), Estimate: ,500,000-2,000,000. Lost Michelangelo sketch made while painting Sistine Chapel goes to auction for M estimate A once lost sketch from legendary artist Michelangelo which was made while painting the Sistine Chapel has gone to auction for m. The rare piece of art dates back to around 1511. It was believed to have been lost, until its unsuspecting owner submitted a photo for evaluation. The sketch, which is alleged to be one of only 10 Michelangelo drawings known to be in private hands, displays plans for the right foot of the monumental figure of the Libyan Sibyl, which is at the far east end of the Sistine Chapel’s ceiling. Now, it’s due to hit auction at around an eye-watering m (Ł1.48m) estimate with Christie’s New York on the 5 February 2026, reports NeedToKnow. A Specialist in Christie's Old Master Drawings Department, Giada Damen, said: “This newly identified drawing is the first unrecorded study for the Sistine ceiling ever to come to auction. “It is one of only about 10 Michelangelo drawings known to be in private hands. “Of the roughly 600 sheets by Michelangelo that survive today – only a fraction of the thousands of drawings he must have produced – this is one of just around 50 studies relating to the Sistine Chapel.” Andrew Fletcher, Global Head of Christie's Old Masters Department, said: “The discovery of a study relating to the Sistine Chapel, a work of art that is arguably the keystone of the Italian Renaissance, has been one of the most memorable moments of my career. “It is the kind of story that inspires both the academic and commercial art worlds, while also capturing the imagination of virtually anyone who encounters it, regardless of their background in art.” Christie’s will offer the sketch during their live auction of ‘Old Master Drawings'. The drawing will be on view in Christie's free, open-to-the-public galleries at 20 Rockefeller Center, New York, in February, prior to the sale. ENDS,Image: 1062132632, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Jam Press / Jam Press / Profimedia

FOTO – Profimedia

Lucrarea fabuloasă, descoperită întâmplător

Lucrarea a fost descoperită întâmplător, după ce a fost încărcată aproape întâmplător pe portalul celei mai mari case de licitații din lume, împreună cu o cerere de ofertă de la Christie’s şi s-a dovedit a fi o descoperire magnifică destinată să intre în istoria artei.

Astfel, a fost descoperit un desen, necunoscut anterior, aparţinând lui Michelangelo, realizat ca proiect pentru pictarea Capelei Sixtine, relatează Antena 3.

Proprietarul – care locuiește în Statele Unite – o moștenise de la bunica sa, în 2002, fără a-i cunoaște, însă, autorul. Cercetările ulterioare au confirmat că este un Michelangelo autentic, .

Mica foaie, semnată cu o inscripție antică „Michelangelo Buonarroti”, a fost identificată de Giada Damen, specialistă în Departamentul de Desene Vechi al casei de licitații.

Aceasta a recunoscut imediat puternica figură în creion roșu ca fiind un studiu pentru piciorul drept al monumentalei Sibile Libiene. Desenul datează din perioada 1511-1512, anii celei de-a doua faze de lucru la tavanul Capelei Sixtine.

Înainte de licitație, desenul a fost expus publicului în galeriile Rockefeller Center din New York și, anterior, la sediul Christie’s din Londra, între 27 noiembrie și 2 decembrie, pentru a evidenția natura excepțională a descoperirii unui nou desen Michelangelo a cărui existență era anterior necunoscută.

Dintre cele aproximativ 600 de desene ale artistului, cunoscute până acum, doar aproximativ 10 se mai află în colecţii private și doar aproximativ cincizeci sunt legate de Capela Sixtină. Lucrarea provine de la o familie europeană care o deține cel puțin din secolul al XVIII-lea, mai notează sursa citată.

După ce a văzut fotografia online, experta Giada Damen s-a dus să examineze personal lucrarea, apoi s-a întors la New York şi, cu acordul proprietarului, a început o analiză care a durat șase luni.

Comparațiile stilistice și tehnice i-au permis să facă importante conexiuni legate de desenul din aceeași perioadă creativă ca și celebra Sibilă Libiană din Capela Sixtină.

Imaginile reflectografiei în infraroșu au dezvăluit schițe anatomice pe verso, similare cu cele de pe o lucrare celebră de la Muzeul Metropolitan de Artă din New York.

Este o oportunitate unică în viață și un privilegiu „să studiem acest desen timp de nouă luni. Suntem mândri să o prezentăm lumii”, a afirmat  Giada Damen.

Ea a mai precizat că inscripția distinctivă din secolul al XVII-lea, deja cunoscută pe alte foi ale artistului, a confirmat și atribuirea, susținută în unanimitate de cercetătorii consultați.

„Descoperirea unui studiu legat de Capela Sixtină, probabil simbolul suprem al Renașterii italiene, este unul dintre cele mai memorabile momente ale carierei mele”, a concluzionat Andrew Fletcher, director global al departamentului de picturi vechi la Christie’s.

