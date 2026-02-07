Prețul-record al aurului împinge la decizii „nebunești“. Proprietarii unui hotel de lux din China și-au distrus podeaua de lingouri din hol. Câți bani au reușit să strângă din vânzarea metalului prețios

Hotelul Grand Emperor din Macao, China, a îndepărtat și apoi a vândut zecile de lingouri de aur care căptușeau podeaua celebrului său hol, pe fondul creșterii valorii metalului prețios, relatează The Guardian. Potrivit sursei citate, compania-mamă a transmis că lingourile creau, într-adevăr, o „atmosferă somptuoasă”, dar condițiile actuale ale pieței au oferit o „ocazie bună” pentru a le vinde și astfel a câștigat aproape 13 milioane de dolari.

Hotelul, inaugurat în 2006, era cunoscut pentru decorul său opulent, care includea o „potecă aurie” cu zeci de lingouri de aur la intrare.

Însă compania-mamă a stațiunii, Emperor Entertainment Hotel Ltd, cu sediul în Hong Kong, a anunțat miercuri că, deși lingourile de aur au creat o „atmosferă somptuoasă și strălucitoare” în hotel, „având în vedere condițiile actuale de piață”, este o „ocazie bună” să le îndepărteze și să le vândă.

Grupul a declarat că a vândut „un număr de lingouri de aur cu o greutate totală de 79 kg” pentru 12,8 milioane de dolari unei rafinării cu sediul în Hong Kong. Acesta a adăugat că vânzarea „va consolida poziția financiară a grupului și îi va permite să investească în cazul în care vor apărea oportunități de investiții adecvate”.

În urmă cu câteva luni, hotelul făcea o prezentare „mândră“ a acestor lingouri pe pagina oficială de Instagram.

„Această alee iconică este compusă din 78 de lingouri de aur pur (999,9 fin), fiecare cântărind un kilogram. Fiecare lingou este identificat cu un număr de serie unic de către HSBC Guyerzeller Bank AG. Hotelul expune cu mândrie certificatul acestor lingouri prețioase de aur în hol. Această alee aurie contribuie la atmosfera imperială a hotelului nostru, oaspeții noștri adoră să se plimbe pe aleea aurie și să-și dorească noroc și prosperitate“, scriau reprezentanții hotelului pe pagina contul de Instagram.

Macao a fost colonie portugheză timp de 442 de ani, până când controlul a fost retrocedat Chinei în 1999. În prezent, este una dintre cele două regiuni administrative speciale ale Chinei, alături de Hong Kong, cărora li se acordă un grad mai mare de autonomie față de Beijing.

Rămâne, însă, singurul loc din China unde jocurile de noroc în cazinouri sunt legale, iar teritoriul de aproximativ 33 de kilometri pătrați a fost lider mondial în ceea ce privește veniturile din jocuri de noroc în 2025.

Însă, sub presiunea Beijingului de a-și diversifica economia, multe dintre cazinourile din Macao s-au îndepărtat de operațiunile de jocuri de noroc pe fondul înăspririi regulilor locale, inclusiv Grand Emperor, care și-a închis cazinoul în octombrie.

În documentele depuse săptămâna aceasta, grupul a declarat că, odată cu încetarea activităților de jocuri de noroc în incintă, „planifică activ alte facilități de divertisment și distracție”, holul hotelului, împodobit cu aur, urmând să fie deja renovat.

„Având în vedere că zona relevantă urmează să fie renovată și reamenajată, metalele prețioase care făceau inițial parte din designul interior și decorul hotelului nu mai sunt relevante pentru tema hotelului în viitor”, a afirmat acesta.

Politicile comerciale imprevizibile și tarifele fluctuante impuse de președintele SUA, Donald Trump, de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie 2025, au dus la o creștere a prețului aurului în ultimele 12 luni.

