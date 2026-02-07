Prima pagină » Știri externe » Prețul-record al aurului împinge la decizii „nebunești“. Proprietarii unui hotel de lux din China și-au distrus podeaua de lingouri din hol. Câți bani au reușit să strângă din vânzarea metalului prețios

Prețul-record al aurului împinge la decizii „nebunești“. Proprietarii unui hotel de lux din China și-au distrus podeaua de lingouri din hol. Câți bani au reușit să strângă din vânzarea metalului prețios

07 feb. 2026, 07:00, Știri externe
Prețul-record al aurului împinge la decizii „nebunești“. Proprietarii unui hotel de lux din China și-au distrus podeaua de lingouri din hol. Câți bani au reușit să strângă din vânzarea metalului prețios
Galerie Foto 10

Hotelul Grand Emperor din Macao, China, a îndepărtat și apoi a vândut zecile de lingouri de aur care căptușeau podeaua celebrului său hol, pe fondul creșterii valorii metalului prețios, relatează The Guardian. Potrivit sursei citate, compania-mamă a transmis că lingourile creau, într-adevăr, o „atmosferă somptuoasă”, dar condițiile actuale ale pieței au oferit o „ocazie bună” pentru a le vinde și astfel a câștigat aproape 13 milioane de dolari.

Hotelul, inaugurat în 2006, era cunoscut pentru decorul său opulent, care includea o „potecă aurie” cu zeci de lingouri de aur la intrare.

Însă compania-mamă a stațiunii, Emperor Entertainment Hotel Ltd, cu sediul în Hong Kong, a anunțat miercuri că, deși lingourile de aur au creat o „atmosferă somptuoasă și strălucitoare” în hotel, „având în vedere condițiile actuale de piață”, este o „ocazie bună” să le îndepărteze și să le vândă.

Grupul a declarat că a vândut „un număr de lingouri de aur cu o greutate totală de 79 kg” pentru 12,8 milioane de dolari unei rafinării cu sediul în Hong Kong. Acesta a adăugat că vânzarea „va consolida poziția financiară a grupului și îi va permite să investească în cazul în care vor apărea oportunități de investiții adecvate”.

În urmă cu câteva luni, hotelul făcea o prezentare „mândră“ a acestor lingouri pe pagina oficială de Instagram.

„Această alee iconică este compusă din 78 de lingouri de aur pur (999,9 fin), fiecare cântărind un kilogram. Fiecare lingou este identificat cu un număr de serie unic de către HSBC Guyerzeller Bank AG. Hotelul expune cu mândrie certificatul acestor lingouri prețioase de aur în hol. Această alee aurie contribuie la atmosfera imperială a hotelului nostru, oaspeții noștri adoră să se plimbe pe aleea aurie și să-și dorească noroc și prosperitate“, scriau reprezentanții hotelului pe pagina contul de Instagram.

Macao a fost colonie portugheză timp de 442 de ani, până când controlul a fost retrocedat Chinei în 1999. În prezent, este una dintre cele două regiuni administrative speciale ale Chinei, alături de Hong Kong, cărora li se acordă un grad mai mare de autonomie față de Beijing.

Rămâne, însă, singurul loc din China unde jocurile de noroc în cazinouri sunt legale, iar teritoriul de aproximativ 33 de kilometri pătrați a fost lider mondial în ceea ce privește veniturile din jocuri de noroc în 2025.

Însă, sub presiunea Beijingului de a-și diversifica economia, multe dintre cazinourile din Macao s-au îndepărtat de operațiunile de jocuri de noroc pe fondul înăspririi regulilor locale, inclusiv Grand Emperor, care și-a închis cazinoul în octombrie.

În documentele depuse săptămâna aceasta, grupul a declarat că, odată cu încetarea activităților de jocuri de noroc în incintă, „planifică activ alte facilități de divertisment și distracție”, holul hotelului, împodobit cu aur, urmând să fie deja renovat.

„Având în vedere că zona relevantă urmează să fie renovată și reamenajată, metalele prețioase care făceau inițial parte din designul interior și decorul hotelului nu mai sunt relevante pentru tema hotelului în viitor”, a afirmat acesta.

Politicile comerciale imprevizibile și tarifele fluctuante impuse de președintele SUA, Donald Trump, de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie 2025, au dus la o creștere a prețului aurului în ultimele 12 luni.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

DESTINAȚII O casă construită în forma unei corăbii de pirați face vâlvă pe internet. Cât costă o noapte de cazare
06:00
O casă construită în forma unei corăbii de pirați face vâlvă pe internet. Cât costă o noapte de cazare
FLASH NEWS Schița lui Michelangelo, descoperită recent, vândută cu o sumă fabuloasă. Desenul, realizat în pregătirea pictării plafonului din Capela Sixtină
23:48
Schița lui Michelangelo, descoperită recent, vândută cu o sumă fabuloasă. Desenul, realizat în pregătirea pictării plafonului din Capela Sixtină
FLASH NEWS Negocierile nucleare dintre SUA și Iran din Oman se lovesc de obstacole majore. Iranul refuză să renunțe la programul său nuclear
22:02
Negocierile nucleare dintre SUA și Iran din Oman se lovesc de obstacole majore. Iranul refuză să renunțe la programul său nuclear
ȘOCANT Incident de necrezut în Franța. O persoană mascată a aruncat o grenadă într-un salon de înfrumusețare. Șase persoane au fost rănite, inclusiv un copil
21:29
Incident de necrezut în Franța. O persoană mascată a aruncat o grenadă într-un salon de înfrumusețare. Șase persoane au fost rănite, inclusiv un copil
EXTERNE Viktor Orban, acuzat de plagiat. Premierul maghiar ar fi declanșat pe TikTok „o campanie de dezinformare” marcă înregistrată Călin Georgescu
21:11
Viktor Orban, acuzat de plagiat. Premierul maghiar ar fi declanșat pe TikTok „o campanie de dezinformare” marcă înregistrată Călin Georgescu
FLASH NEWS Robin Hood de Canada: 60 de „haiduci” canadieni fură din magazine și redistribuie produsele oamenilor nevoiași
20:38
Robin Hood de Canada: 60 de „haiduci” canadieni fură din magazine și redistribuie produsele oamenilor nevoiași
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta”
Cancan.ro
Veste tristă: Soțul lui Emily Burghelea este bolnav! Diagnosticul pus de medici a panicat-o pe vedetă: 'Simt nevoia să vă cer ajutorul'
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Adevarul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Ce diferență de vârstă este între Marian Godină, concurentul de la Survivor 2026, și soția lui. Cu câți ani este Georgiana mai tânără de fapt
Digi24
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Cancan.ro
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, criticată de fani că ar fi prea slabă! Mesajul acid al vedetei de la Antena 1: „Nu sunt perfectă, nu mă pretind a fi”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Este oficial: tinerii din Generația Z sunt mai puțin inteligenți decât părinții lor

Cele mai noi

Trimite acest link pe