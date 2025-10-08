O centralistă i-a închis telefonul ministrului francez al Apărării: „Este ora 22:00, într-o duminică”

„Nu știu cine sunteți, domnule, dar este ora 22:00, într-o duminică, și nu e momentul pentru glume”, i-a spus o centralistă ministrului francez Bruno Le Maire, potrivit relatării Bloomberg.

Incidentul a avut loc în timp ce guvernul președintelui Emmanuel Macron încerca, în grabă, să formeze un nou executiv — al treilea într-un singur an.

Bruno Le Maire, de la Finanțe la Apărare

În vârstă de 56 de ani, Bruno Le Maire părăsise în 2017 partidul Les Républicains pentru a deveni ministru de finanțe în cabinetul lui Macron. Duminică seara, președintele l-a adus din nou în guvern, de data aceasta în funcția de ministru al apărării, într-o tentativă de a consolida executivul cu aliați de încredere.

Mișcarea a venit într-un moment critic pentru Macron, care și-a pierdut controlul asupra scenei politice franceze după alegerile parlamentare anticipate organizate anul trecut — o decizie considerată de mulți drept „prost calculată”.

„Avem o problemă”

Pentru a menține guvernul funcțional, Macron avea nevoie de sprijinul întregului spectru politic. Însă Les Républicains au reacționat negativ la ideea ca fostul lor coleg, Le Maire, să revină în cabinet.

„Avem o problemă”, i-a spus premierul Sébastien Lecornu lui Le Maire într-un apel telefonic, potrivit relatării făcute de ministru într-un interviu pentru site-ul francez Brut. Lecornu l-a rugat să ia legătura cu Bruno Retailleau, liderul Republicanilor, însă acesta nu răspundea la telefon.

După mai multe apeluri și un mesaj text fără răspuns, Le Maire a decis să sune direct la centrala ministerului.

„Nu e momentul pentru glume”

„Am spus: «Bună seara, sunt Bruno Le Maire, aș dori să vorbesc cu ministrul de interne»”, a povestit oficialul francez.

Centralista i-a replicat însă: „Nu știu cine sunteți, domnule, dar este ora 22:00, într-o duminică, și nu e momentul pentru glume”, apoi i-a închis telefonul.

Demisii în lanț

La mai puțin de 24 de ore după incident, Bruno Le Maire a demisionat. El a invocat „reacții de neînțeles, false și disproporționate” din partea altor membri ai administrației. El a spus că plecarea sa ar putea facilita formarea unui nou guvern.

Premierul desemnat, Sébastien Lecornu, și-a anunțat și el demisia, dar ulterior i s-a cerut să rămână pentru a continua negocierile.

Ulterior, Bruno Retailleau a declarat că nu fusese informat că Le Maire urma să facă parte din noul executiv.

Incidentul, relatat pe larg în presa franceză, a devenit rapid subiect de ironii politice. Acest lucru simbolizează haosul și confuzia din jurul încercărilor lui Emmanuel Macron de a-și salva guvernul.

RECOMANDAREA AUTORULUI

70% dintre francezi îl vor DEMIS pe Macron. Le Figaro publică datele DEZASTRULUI din Franța

Macron, surprins când se plimba singur pe malul Senei. Președintele francez, abandonat de toți aliații, duce cea mai grea luptă politică din carieră