70% dintre francezi îl vor DEMIS pe Macron. Le Figaro publică datele DEZASTRULUI din Franța

Potrivit celui mai recent sondaj, 70% dintre francezi cer demisia președintelui Emmanuel Macron, în contextul în care criza politică de la Paris se amplifică pe fondul demisiei premierului Sébastien Lecornu.

Potrivit unui sondaj Odoxa-BackBone Consulting pentru Le Figaro, majoritatea francezilor îl consideră pe Emmanuel Macron principalul responsabil pentru impasul guvernamental. La câteva ore după demisia celui de-al cincilea prim-ministru în doi ani, Emmanuel Macron a fost văzut plimbându-se singur pe malul Senei.

Macron se află la finalul carierei sale politice

Era o dimineață rece, iar președintele purta un palton negru. Gărzile de corp păstrau distanța. Imaginile, difuzate de televiziunile franceze, au amintit de retragerea lui Charles de Gaulle, la sfârșitul carierei sale politice.Premierul demisionar Sebastien Lecornu a primit un răgaz de două zile pentru negocieri cu opoziția. Macron refuză două opțiuni considerate „dezastruoase”: propria demisie sau alegeri parlamentare anticipate. Acestea ar putea aduce extrema dreaptă la putere.

70% dintre francezi sunt acum favorabili demisiei lui Emmanuel Macron, dintre care 48% se declară „foarte favorabili. În timp ce președintele încearcă să mențină un „soclu comun” de stabilitate prin ultimele consultări politice, încrederea publicului în capacitatea sa de a redresa situația se prăbușește.

În timp ce Emmanuel Macron i-a cerut premierului demisionar să ducă „ultimele negocieri” până miercuri seară, francezii îl desemnează drept principalul responsabil pentru criza politică, potrivit studiului realizat de Odoxa-BackBone Consulting.

S-ar putea ajunge la alegeri anticipate

Fostul premier Edouard Philippe a cerut alegeri prezidențiale anticipate. Jordan Bardella, liderul Rassemblement National, susține mai întâi dizolvarea parlamentului, apoi alegerile prezidențiale. Un sondaj Elabe arată că jumătate dintre francezi cred că demisia lui Macron ar fi cea mai bună soluție.

Situația este confuză. În mai puțin de douăzeci și patru de ore, Sébastien Lecornu și-a format guvernul, apoi a demisionat luni dimineață, în speranța de a dezamorsa criza politică, înainte ca Emmanuel Macron să-i încredințeze, la sfârșitul zilei, sarcina de a conduce, până miercuri seară, „ultimele consultări” menite să ducă la o „platformă de acțiune și stabilitate”.

O ultimă încercare de a salva ceea ce mai rămâne dintr-un „nucleu comun” aflat în plină implozie, încercare în care francezii par să aibă foarte puțină încredere, potrivit sondajului Odoxa-BackBone Consulting pentru Le Figaro.

Lecornu, favorizat de 44% dintre francezi

Deși Sébastien Lecornu este pe punctul de a părăsi Palatul Matignon, el lasă o impresie favorabilă pentru 44% dintre francezi – dublul cotei de popularitate a președintelui sau a fostului premier François Bayrou înainte de plecarea sa precipitată de la începutul lui septembrie –, opinia publică se îndreaptă acum împotriva lui Emmanuel Macron.

57% dintre respondenți îl consideră „pe deplin responsabil” pentru demisia premierului și pentru criza care a urmat, în timp ce trei sferturi dintre ei atribuie o parte din vină întregii clase politice.Macron, sever judecat de franceziPotrivit sondajului, Emmanuel Macron este desemnat de 57% dintre respondenți drept „pe deplin responsabil” pentru demisia premierului și criza politică actuală, în timp ce 30% îl consideră „parțial responsabil”.

Partidele din majoritate, precum Les Républicains, sunt considerate responsabile de 37%, iar Sébastien Lecornu de 34%. Chiar și opoziția nu este scutită: 32% dintre francezi atribuie o parte din vină formațiunilor adversare, de la socialiști la Rassemblement National. Cercetarea a fost realizată online, pe 6 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.005 persoane.

70% dintre francezi favorabili demisiei lui Macron

Nemulțumirea publică atinge un nivel istoric: 70% dintre francezi sunt acum favorabili demisiei lui Emmanuel Macron, dintre care 48% se declară „foarte favorabili”. Doar 29% se opun acestei perspective, iar sprijinul ferm pentru rămânerea președintelui în funcție nu depășește 12%. Aceste cifre confirmă o prăbușire accelerată a legitimității sale politice și accentuează presiunea asupra Palatului Élysée, într-un moment în care Franța pare prinsă într-o criză de încredere profundă.

Pornind de la acest constatat, opt din zece francezi pledează pentru o soluție mult mai radicală decât simpla numire a unui nou prim-ministru – o opțiune susținută de doar 20% dintre cei chestionați. Două scenarii sunt în prezent preferate: dizolvarea Adunării Naționale sau demisia președintelui. Semn că Emmanuel Macron se află cu spatele la zid, 70% dintre francezi doresc acum ca el să-și încheie mandatul (+16 puncte într-un an, +6 față de septembrie 2025), comparativ cu 60% care sunt favorabili organizării de alegeri legislative anticipate.Totuși, președintele rămâne cheia de boltă a instituțiilor.

Chiar dacă este perceput ca factorul declanșator al crizei, el continuă să întruchipeze, în ochii francezilor, „cel care poate și trebuie să facă cel mai mult pentru a ne scoate din această criză politică”, arată institutul Odoxa, potrivit site-ului Mișcarea de Rezistență a lui Marius Tucă.

Sursa Foto: Profimedia