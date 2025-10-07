Prima pagină » Știri externe » 70% dintre francezi îl vor DEMIS pe Macron. Le Figaro publică datele DEZASTRULUI din Franța

70% dintre francezi îl vor DEMIS pe Macron. Le Figaro publică datele DEZASTRULUI din Franța

07 oct. 2025, 19:49, Știri externe
70% dintre francezi îl vor DEMIS pe Macron. Le Figaro publică datele DEZASTRULUI din Franța

Potrivit celui mai recent sondaj, 70% dintre francezi cer demisia președintelui Emmanuel Macron, în contextul în care criza politică de la Paris se amplifică pe fondul demisiei premierului Sébastien Lecornu.

Potrivit unui sondaj Odoxa-BackBone Consulting pentru Le Figaro, majoritatea francezilor îl consideră pe Emmanuel Macron principalul responsabil pentru impasul guvernamental.  La câteva ore după demisia celui de-al cincilea prim-ministru în doi ani, Emmanuel Macron a fost văzut plimbându-se singur pe malul Senei.

Macron se află la finalul carierei sale politice

Era o dimineață rece, iar președintele purta un palton negru. Gărzile de corp păstrau distanța. Imaginile, difuzate de televiziunile franceze, au amintit de retragerea lui Charles de Gaulle, la sfârșitul carierei sale politice.Premierul demisionar Sebastien Lecornu a primit un răgaz de două zile pentru negocieri cu opoziția. Macron refuză două opțiuni considerate „dezastruoase”: propria demisie sau alegeri parlamentare anticipate. Acestea ar putea aduce extrema dreaptă la putere.

70% dintre francezi sunt acum favorabili demisiei lui Emmanuel Macron, dintre care 48% se declară „foarte favorabili. În timp ce președintele încearcă să mențină un „soclu comun” de stabilitate prin ultimele consultări politice, încrederea publicului în capacitatea sa de a redresa situația se prăbușește.

În timp ce Emmanuel Macron i-a cerut premierului demisionar să ducă „ultimele negocieri” până miercuri seară, francezii îl desemnează drept principalul responsabil pentru criza politică, potrivit studiului realizat de Odoxa-BackBone Consulting.

S-ar putea ajunge la alegeri anticipate

Fostul premier Edouard Philippe a cerut alegeri prezidențiale anticipate. Jordan Bardella, liderul Rassemblement National, susține mai întâi dizolvarea parlamentului, apoi alegerile prezidențiale. Un sondaj Elabe arată că jumătate dintre francezi cred că demisia lui Macron ar fi cea mai bună soluție.

Situația este confuză. În mai puțin de douăzeci și patru de ore, Sébastien Lecornu și-a format guvernul, apoi a demisionat luni dimineață, în speranța de a dezamorsa criza politică, înainte ca Emmanuel Macron să-i încredințeze, la sfârșitul zilei, sarcina de a conduce, până miercuri seară, „ultimele consultări” menite să ducă la o „platformă de acțiune și stabilitate”.

O ultimă încercare de a salva ceea ce mai rămâne dintr-un „nucleu comun” aflat în plină implozie, încercare în care francezii par să aibă foarte puțină încredere, potrivit sondajului Odoxa-BackBone Consulting pentru Le Figaro.

Lecornu, favorizat de 44% dintre francezi

Deși Sébastien Lecornu este pe punctul de a părăsi Palatul Matignon, el lasă o impresie favorabilă pentru 44% dintre francezi – dublul cotei de popularitate a președintelui sau a fostului premier François Bayrou înainte de plecarea sa precipitată de la începutul lui septembrie –, opinia publică se îndreaptă acum împotriva lui Emmanuel Macron.

57% dintre respondenți îl consideră „pe deplin responsabil” pentru demisia premierului și pentru criza care a urmat, în timp ce trei sferturi dintre ei atribuie o parte din vină întregii clase politice.Macron, sever judecat de franceziPotrivit sondajului, Emmanuel Macron este desemnat de 57% dintre respondenți drept „pe deplin responsabil” pentru demisia premierului și criza politică actuală, în timp ce 30% îl consideră „parțial responsabil”.

Partidele din majoritate, precum Les Républicains, sunt considerate responsabile de 37%, iar Sébastien Lecornu de 34%. Chiar și opoziția nu este scutită: 32% dintre francezi atribuie o parte din vină formațiunilor adversare, de la socialiști la Rassemblement National. Cercetarea a fost realizată online, pe 6 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.005 persoane.

70% dintre francezi favorabili demisiei lui Macron

Nemulțumirea publică atinge un nivel istoric: 70% dintre francezi sunt acum favorabili demisiei lui Emmanuel Macron, dintre care 48% se declară „foarte favorabili”. Doar 29% se opun acestei perspective, iar sprijinul ferm pentru rămânerea președintelui în funcție nu depășește 12%. Aceste cifre confirmă o prăbușire accelerată a legitimității sale politice și accentuează presiunea asupra Palatului Élysée, într-un moment în care Franța pare prinsă într-o criză de încredere profundă.

Pornind de la acest constatat, opt din zece francezi pledează pentru o soluție mult mai radicală decât simpla numire a unui nou prim-ministru – o opțiune susținută de doar 20% dintre cei chestionați. Două scenarii sunt în prezent preferate: dizolvarea Adunării Naționale sau demisia președintelui. Semn că Emmanuel Macron se află cu spatele la zid, 70% dintre francezi doresc acum ca el să-și încheie mandatul (+16 puncte într-un an, +6 față de septembrie 2025), comparativ cu 60% care sunt favorabili organizării de alegeri legislative anticipate.Totuși, președintele rămâne cheia de boltă a instituțiilor.

Chiar dacă este perceput ca factorul declanșator al crizei, el continuă să întruchipeze, în ochii francezilor, „cel care poate și trebuie să facă cel mai mult pentru a ne scoate din această criză politică”, arată institutul Odoxa, potrivit site-ului   Mișcarea de Rezistență a lui Marius Tucă.

Sursa Foto: Profimedia

Citește și

EXTERNE Trump le-a transmis familiilor ostaticilor din Gaza că se ROAGĂ ca războiul să se încheie în curând: “Alternativa nu e de dorit”
21:28
Trump le-a transmis familiilor ostaticilor din Gaza că se ROAGĂ ca războiul să se încheie în curând: “Alternativa nu e de dorit”
EXTERNE Ce au pățit doi tineri care își renovau baia. Sperietură groaznică atunci când au dat jos oglinda
20:03
Ce au pățit doi tineri care își renovau baia. Sperietură groaznică atunci când au dat jos oglinda
EXTERNE Seulul cere intervenția Beijingului în planul DENUCLEARIZĂRII Phenianului/ Xi ar putea efectua o vizită în Coreea de Sud cu ocazia summitului APEC
19:45
Seulul cere intervenția Beijingului în planul DENUCLEARIZĂRII Phenianului/ Xi ar putea efectua o vizită în Coreea de Sud cu ocazia summitului APEC
EXTERNE Autoritățile regionale din Rusia sporesc masiv BONUSURILE oferite la înrolare, pentru a atrage recruți care să lupte în Ucraina
19:22
Autoritățile regionale din Rusia sporesc masiv BONUSURILE oferite la înrolare, pentru a atrage recruți care să lupte în Ucraina
ACTUALITATE Oana Țoiu a fost dată în judecată Ion Ceban. Ce sumă astronomică cere primarul Chișinăului drept despăgubiri
19:17
Oana Țoiu a fost dată în judecată Ion Ceban. Ce sumă astronomică cere primarul Chișinăului drept despăgubiri
EXTERNE Palatul Regal din Amsterdam a fost vandalizat în culorile Palestinei și mâzgălit cu mesaje anti-Israel
18:53
Palatul Regal din Amsterdam a fost vandalizat în culorile Palestinei și mâzgălit cu mesaje anti-Israel
Mediafax
Ciclonul Barbara: Raed Arafat cere populației să fie pregătită cu apă și alimente în caz de izolare temporară
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Surpriză! Câte clase și ce studii are Anda Adam, de fapt. De ce era poreclită 'Andone' actuala concurentă Asia Express 2025
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Recomandările MAI în contextul avertizării de cod roșu. Ce trebuie să evite cetățenii din zonele vizate
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe: va ploua cât pentru 3 luni
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
RO-Alert în București! Avertismentul primit de cetățeni despre vremea extremă: „Luați măsuri de adăpostire!”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
România riscă o recesiune severă. Cristian Păun: Plătim polițele unui model păgubos început în 2019
Evz.ro
Viața după aplauze. Un mare actor de comedie se confruntă cu frigul și facturile
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
O misiune din anii ’70 a rezolvat un mister al planetei Venus
ACTUALITATE Consilierul lui Nicușor Dan pe politică externă Valentin Naumescu îl jignește pe Trump: Este incult! Declarația făcută în urmă cu niște ani
21:08
Consilierul lui Nicușor Dan pe politică externă Valentin Naumescu îl jignește pe Trump: Este incult! Declarația făcută în urmă cu niște ani
APĂRARE MApN anunță un nou exercițiu de MOBILIZARE în București și Ilfov. Toți rezerviștii au fost chemați la datorie
21:07
MApN anunță un nou exercițiu de MOBILIZARE în București și Ilfov. Toți rezerviștii au fost chemați la datorie
VIDEO EXCLUSIV Simbol, identitate, testament. Imagini copleșitoare din Catedrala Mântuirii Neamului înainte de SFINȚIRE
21:01
Simbol, identitate, testament. Imagini copleșitoare din Catedrala Mântuirii Neamului înainte de SFINȚIRE
ENERGIE Factura la ENERGIE în 2025, în România lui Bolojan – Partea I: Costurile pe care trebuie să le achite un român pentru a încărca zilnic un iPhone 17
20:51
Factura la ENERGIE în 2025, în România lui Bolojan – Partea I: Costurile pe care trebuie să le achite un român pentru a încărca zilnic un iPhone 17
ACTUALITATE Recomandări pentru ȘOFERI, în timpul ploilor torențiale. Sfaturile Brigăzii Rutiere pot salva vieți
20:46
Recomandări pentru ȘOFERI, în timpul ploilor torențiale. Sfaturile Brigăzii Rutiere pot salva vieți