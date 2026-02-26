Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta: „Inflația este deja un cancer de care România nu reușește să se vindece. Toți românii pierd 10% pe an din cauza inflației”

26 feb. 2026, 09:27, Actualitate
Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur pe rețelele de socializare după ce România a continuat să fie campioana inflației din Uniunea Europeană și în 2026. Datele publicate de Eurostat au confirmat că România este statul cu cele mai mari scumpiri și o inflație record de 8,5% în luna ianuarie. 

Victor Ponta a reacționat pe Facebook după ce Eurostat a confirmat faptul că România a avut cea mai mare inflație din Uniunea Europeană în 2026. Fostul premier a asociat situația cu o boală de care țara nu reușește să se vindece și a criticat măsurile economice luate de Guvernul Bolojan care, spune Victor Ponta, „au dus la accentuarea acestui flagel”. De asemenea, acesta a subliniat faptul că românii, indiferent de venit, vârstă sau activitate, pierd 10% din ceea ce câștigă din cauza inflației.

„INFLAȚIA este deja un cancer de care România nu reușește să se vindece. Măsurile economice luate de Guvern (creșteri de taxe, împrumuturi publice, oprirea investițiilor) au dus la accentuarea acestui flagel. Practic, toți românii – săraci sau bogați, tineri sau vârstnici, angajați la stat sau în mediul privat – pierd aproximativ 10% pe an din ceea ce câștigă, doar din cauza inflației”, a scris Victor Ponta pe Facebook. 

În continuarea mesajului, fostul premier a respins ideea potrivit căreia situația economică din România ar fi similară cu cea din restul Europei și susține că datele statistice contrazic acest fapt. Victor Ponta a ironizat explicațiile adversarilor politici și a transmis că responsabilitatea aparține actualilor guvernanți, pe care îi acuză că încearcă să justifice rezultatele slabe pe care le obțin. În final, acesta a transmis că lipsa de înțelegere a economiei reale, utilizarea ordonanțelor de urgență și apelul la propagandă au contribuit la nivelul ridicat al inflației.

„Să nu mi se spună că „așa este și în Europa”, pentru că tabelul de mai sus contrazice această afirmație. Sigur, propagandiștii useriști vor spune că este vina lui Putin, a lui Ciolacu, a primarilor sau, de ce nu, a vizigoților și ostrogoților. Dar adevărul este simplu: dacă nu înțelegi cum funcționează economia reală și crezi că orice problemă se rezolvă prin ordonanțe de urgență și propagandă plătită, acesta este efectul.”

