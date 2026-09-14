Prima pagină » Știri politice » Liderii din Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord au semnat la Cardiff un memorandum pentru părăsirea Regatului Unit

Liderii din Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord au semnat la Cardiff un memorandum pentru părăsirea Regatului Unit

Liderii din Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord au semnat la Cardiff un memorandum pentru părăsirea Regatului Unit
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord au semnat luni, 14 septembrie, la Cardiff, un memorandum comun prin care susțin dreptul națiunilor lor de a părăsi Regatul Unit, ca urmare a vizitei președintelui american Donald Trump.

Potrivit BBC, la ceremonia de semnare a memorandumului au participat:

  • Premierul scoțian John Swinney
  • liderul galez Rhun ap Iorwerth
  • prim-ministrul nord-irlandez Michelle O’Neill

Toți cei trei au proclamat azi „sfârșitul erei Westminster”. Liderii partidelor naționaliste au cerut Londrei să permită modificarea constituțională și susțin că niciun guvern britanic n-are dreptul să blocheze autodeterminarea popoarelor de a-și decide viitorul. Guvernul britanic de la Londra respinge în mod categoric ideea destrămării Regatului Unit.

Documentul asumat de reprezentanții partidelor SNP, Plaid Cymry și Sinn Fein stipulează că fiecare națiune își va decide  viitorul pe cont propriu. Premierul scoțian John Swinney și premierul nord-irlandez Michelle O’Neill au cerut public organizarea consultărilor populare. Liderul galez Rhun ap Iorwerth a refuzat să stabilească un calendar precis pentru independența Țării Galilor.

Președintele american a afirmat în urma discuțiilor cu premierul irlandez Michael Martin că susține reunificarea dintre Repulica Irlandei și Irlanda de Nord. Irlanda de Nord a rămas incorporată în Regatul Unit al Marii Britanii după ce Irlanda a fost divizată în 1921, după ce Republica Irlandei și-a proclamat independența în 1916.

Sursa Foto: Facebook

Știre în curs de actualizare

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SURSE PNL a votat să susţină legea care reduce numărul de parlamentari la 300, dar să rămână 6 parlamentari pentru diaspora
16:14
PNL a votat să susţină legea care reduce numărul de parlamentari la 300, dar să rămână 6 parlamentari pentru diaspora
REACȚIE PNL neagă discuțile privind suspendarea lui Nicușor Dan: Nu există nicio aşa-zisă „aripă” a partidului care să susţină un asemenea demers
16:08
PNL neagă discuțile privind suspendarea lui Nicușor Dan: Nu există nicio aşa-zisă „aripă” a partidului care să susţină un asemenea demers
EXCLUSIV VIDEO | Inculpat din dosarul ex-ministrului Chesnoiu, pus în dificultate de instanța supremă. Cine este „rechinul” și ce însemna mesajul „am luat pentru tine dir gen”
15:12
VIDEO | Inculpat din dosarul ex-ministrului Chesnoiu, pus în dificultate de instanța supremă. Cine este „rechinul” și ce însemna mesajul „am luat pentru tine dir gen”
LEGE Cum vede AUR punerea în aplicare a referendumului pentru reducerea la 300 a parlamentarilor, fără a intra în conflict cu Constituția
15:11
Cum vede AUR punerea în aplicare a referendumului pentru reducerea la 300 a parlamentarilor, fără a intra în conflict cu Constituția
FLASH NEWS Partidele politice au încasat subvenţii de peste 15 milioane de lei, în septembrie 2026. Cine a primit cea mai mare sumă
15:04
Partidele politice au încasat subvenţii de peste 15 milioane de lei, în septembrie 2026. Cine a primit cea mai mare sumă
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, întrebat despre „linia roșie” a Europei: „Știm ce se întâmplă în România, nu în toată Europa”
14:41
Nicușor Dan, întrebat despre „linia roșie” a Europei: „Știm ce se întâmplă în România, nu în toată Europa”
Mediafax
Judecătoare exclusă din magistratură după ce a ținut sute de dosare în așteptare. Unele sentințe, amânate peste un an
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Cancan.ro
Soția generalului Dorin Ioniță, ultimul gest de iubire. Ce mesaj emoționant i-a scris pe coroana funerară
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Adevarul
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan
Mediafax
Germania cere tăieri drastice din bugetul UE. Fondurile pentru România, în pericol
Click
Dida Drăgan, la 80 de ani! De ce se îmbracă în negru și marile dezamăgiri în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia”
Digi24
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Cancan.ro
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Ce se întâmplă doctore
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Descopera.ro
Învățăturile călugărilor: ce putem prelua din disciplina vieții monahale
Mediafax Italia
Carnea poate fi cu 50% MAI IEFTINĂ la supermarket. În ce zile apar CELE MAI BUNE OFERTE?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
REACȚIE Cum reacționează aliații occidentali după ce o rută feroviară din Ucraina, folosită de Boris Johnson, a fost ținta unui atac rusesc. Rutte, Kallas și Tusk, critici dure la adresa lui Putin
16:13
Cum reacționează aliații occidentali după ce o rută feroviară din Ucraina, folosită de Boris Johnson, a fost ținta unui atac rusesc. Rutte, Kallas și Tusk, critici dure la adresa lui Putin
EXCLUSIV Paradoxul Bolojan: demis de 4 luni, dar agățat de Palatul Victoria. Cristoiu: Statuia lui intră în nisip/Gata, s-a terminat
16:10
Paradoxul Bolojan: demis de 4 luni, dar agățat de Palatul Victoria. Cristoiu: Statuia lui intră în nisip/Gata, s-a terminat
BILANȚ Peste 8.000 de controale în industria alimentară și amenzi de aproape 1,5 milioane de lei în luna august
16:05
Peste 8.000 de controale în industria alimentară și amenzi de aproape 1,5 milioane de lei în luna august
FLASH NEWS Salvamontiștii din Argeș și Sibiu au recuperat trupul turistului polonez care a căzut 200 de metri în Munții Făgăraș, după o intervenție de 34 de ore
16:01
Salvamontiștii din Argeș și Sibiu au recuperat trupul turistului polonez care a căzut 200 de metri în Munții Făgăraș, după o intervenție de 34 de ore
ENERGIE Prețul gazelor naturale în Europa depășește 1.000 de dolari pentru prima dată din decembrie 2022. Sunt așteptate scumpiri masive și în România
15:39
Prețul gazelor naturale în Europa depășește 1.000 de dolari pentru prima dată din decembrie 2022. Sunt așteptate scumpiri masive și în România
CONTROVERSĂ Cum a pierdut statul român zeci de milioane de euro în urma afacerilor derulate de Jurgen Faff. Unifarm, contract păgubos în pandemie, teren de golf fantomă în Sibiu și parcuri fotovoltaice care n-au produs energie. Afaceristul colecționar de Porsche și Maserati, acuzat de evaziune fiscală
15:39
Cum a pierdut statul român zeci de milioane de euro în urma afacerilor derulate de Jurgen Faff. Unifarm, contract păgubos în pandemie, teren de golf fantomă în Sibiu și parcuri fotovoltaice care n-au produs energie. Afaceristul colecționar de Porsche și Maserati, acuzat de evaziune fiscală

Cele mai noi

Trimite acest link pe