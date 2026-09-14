Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord au semnat luni, 14 septembrie, la Cardiff, un memorandum comun prin care susțin dreptul națiunilor lor de a părăsi Regatul Unit, ca urmare a vizitei președintelui american Donald Trump.

Potrivit BBC, la ceremonia de semnare a memorandumului au participat:

Premierul scoțian John Swinney

liderul galez Rhun ap Iorwerth

prim-ministrul nord-irlandez Michelle O’Neill

Toți cei trei au proclamat azi „sfârșitul erei Westminster”. Liderii partidelor naționaliste au cerut Londrei să permită modificarea constituțională și susțin că niciun guvern britanic n-are dreptul să blocheze autodeterminarea popoarelor de a-și decide viitorul. Guvernul britanic de la Londra respinge în mod categoric ideea destrămării Regatului Unit.

Documentul asumat de reprezentanții partidelor SNP, Plaid Cymry și Sinn Fein stipulează că fiecare națiune își va decide viitorul pe cont propriu. Premierul scoțian John Swinney și premierul nord-irlandez Michelle O’Neill au cerut public organizarea consultărilor populare. Liderul galez Rhun ap Iorwerth a refuzat să stabilească un calendar precis pentru independența Țării Galilor.

Președintele american a afirmat în urma discuțiilor cu premierul irlandez Michael Martin că susține reunificarea dintre Repulica Irlandei și Irlanda de Nord. Irlanda de Nord a rămas incorporată în Regatul Unit al Marii Britanii după ce Irlanda a fost divizată în 1921, după ce Republica Irlandei și-a proclamat independența în 1916.

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