O explozie solară spectaculoasă a fost observată de astronomi. „Superman” a emis o lumina egală cu cea a 10 trilioane de sori

08 nov. 2025, 10:20, Știri externe
Sursă foto: Shutterstock

Astronomii au observat cea mai mare și mai îndepărtată erupție solară raportată vreodată de la o gaură neagră supermasivă, scrie CNN.

„Superman”, așa cum a fost numită erupția solară, a avut originea la 10 miliarde de ani lumină de Pământ, iar la apogeu, lumina emisă a strălucit cu o intensitate egală cu cea a 10 trilioane de sori.

Potrivit specialiștilor, sursa exploziei este un nucleu galactic activ, sau AGN – o regiune luminoasă și compactă din centrul unei galaxii – și este alimentată de o gaură neagră supermasivă care se hrănește activ cu materie.

Gazul și praful cad într-un disc rotativ în jurul găurii negre și, pe măsură ce resturile se învârt mai rapid, se supraîncălzesc, eliberând radiații intense.

Cercetătorii s-au întrebat ce a consumat gaura neagră gigantică pentru a elibera o erupție atât de puternică. Ei au concluzionat că probabil a înghițit o stea masivă care altfel ar fi fost destinată să-și încheie viața prin explozie.

O masă stelară copioasă

Superman a fost detectat pentru prima dată de telescoapele Catalina Real-Time Transient Survey și Zwicky Transient Facility la Observatorul Palomar din sudul Californiei, în noiembrie 2018. Zwicky, care scanează cerul nocturn cu o cameră cu câmp larg, permite astronomilor să descopere fenomene cosmice tranzitorii sau trecătoare, cum ar fi supernovele care se aprind rapid.

La început, obiectul nu părea neobișnuit, ci doar luminos, a spus Matthew Graham, profesor la Institutul de Tehnologie din California. Echipa de astronomi a crezut că era o gaură neagră super-masivă care lansează jeturi energetice de materie în cosmos.

Cinci ani mai târziu, au revizuit datele inițiale colectate de Zwicky și au observat un semnal care își schimbase constant luminozitatea. Echipa a capturat observații ulterioare cu alte telescoape, cum ar fi Observatorul W. M. Keck din Hawaii, care au revelat că sursa de lumină era mai luminoasă și mai energică decât se credea inițial.

Au realizat că lumina provenea dintr-un nucleu galactic activ estimat a fi de 500 de milioane de ori mai masiv decât soarele nostru.

Astronomii au luat în considerare mai multe motive posibile pentru care flacăra este atât de strălucitoare, cum ar fi explozia unei stele masive în discul de materie din jurul găurii negre, înainte de a stabili că cea mai probabilă cauză este un eveniment de perturbare mareică — când o stea se apropie prea mult de o gaură neagră și este sfâșiată.

Flacăra este încă activă, ceea ce înseamnă că gaura neagră încă consumă în mod activ steaua, ca „un pește aflat doar la jumătatea gâtului balenei”, a spus Graham.

Superman a atins o luminozitate de 30 de ori mai mare decât orice altă explozie cunoscută a unei găuri negre, iar steaua consumată de gaura neagră are o masă de cel puțin 30 de ori mai mare decât cea a Soarelui.

