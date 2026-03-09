O femeie și-a reclamat iubitul la poliție pentru că i-a vândut toate gențile de lux la un magazin second-hand

O tânără în vârstă de 27 de ani, din Napoli, Italia, a recunoscut gențile sale care erau expuse într-un magazin pentru vânzare, ele fuseseră furate de iubitul ei. Incidentul a determinat intervenția carabinierilor, după ce femeia a depus o plângere penală pe numele partenerului său.

O femeie și-a reclamat iubitul la poliție pentru că i-a vândut toate gențile de lux

Potrivit anchetei, tânăra se uita pe profilul de Instagram al unui cunoscut magazin de accedorii vintage, moment în care a observat niște genți de desinger vândute de un tânăr influencer cu zeci de mii de urmăritori. Femeia a recunoscut imediat câteva dintre accesoriile sale, erau genți care îi fuseseră furate la mijlocul lunii februarie, relatează Antena 3 CNN.

Femeia s-a gândit instant la partenerul ei, un tânăr de 28 de ani. Ea l-a contactat și l-a rugat să o însoțească la magazinul respectiv pentru a verifica situația, însă el a refuzat, iar atitudinea acestuia i-a trezit suspiciuni femeii. Tânăra s-a dus apoi la magazin cu tatăl și cu fratele ei.

Patronul magazinului le-a artătat gențile de mână, care probabil erau cele furate în săptămânile anterioare. Carabinierii au sosit la fața locului pentru a reconstitui incidentul. Bonurile păstrate de magazin includeau și fotocopii ale documentelor de identitate ale vânzătorilor. Pentru cele patru genți reclamate de femeia de 27 de ani, a fost găsit un singur document, cel al iubitului femeii, în vârstă de 28 de ani.

Vânzarea produselor s-ar fi ridicat la aproximativ 4.000 de euro. Ancheta a mai arătat că tânărul, după ce a fost contactat de iubita sa, l-a sunat pe proprietarul magazinului și a cerut retragerea genților de la vânzare.

