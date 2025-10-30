Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și Royal Lodge

Regele Charles al III-lea i-a retras Prințului Andrew titlul și privilegiile legale, din cauza informațiilor ce indică legături incriminatoare cu magnatul Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în celula sa, după ce fusese pus sub acuzare pentru abuz sexual asupra mai multor minore. Andrew a anunțase de acum câteva zile că va renunța la titlul regal, după ce au ieșit la iveală mesaje care sugerează că ar fi luat parte la infracțiunile de abuz și trafic de persoane de care a fost acuzat magnatul decedat.

Casa Regală Britanică a transmis într-un comunicat de presă că, prințul Andrew rămâne nu numai fără titlurile regale, ci și fără reședința regală, The Royal Lodge, unde a trăit până la acest moment, fără să plătească chirie.

„Majestatea Sa (Regele Charles-n.r.) a inițiat, joi, un proces formal de retragere a titlurilor și onorurilor prințului Andrew. Prințul Andrew va fi cunoscut de acum înainte sub numele de Andrew Mountbatten Windsor. Contractul său de închiriere pentru Royal Lodge i-a oferit până în prezent protecție legală pentru a continua să locuiască acolo. I s-a transmis o notificare oficială de renunțare la contractul de închiriere și se va muta într-o altă locuință privată. Aceste sancțiuni sunt considerate necesare, în ciuda faptului că el continuă să nege acuzațiile aduse împotriva sa. Majestățile Lor doresc să clarifice că gândurile și simpatia lor au fost și vor rămâne alături de victimele și supraviețuitorii oricărei forme de abuz”, a transmis Palatul Buckingham într-un comunicat de presă, potrivit BBC.

Astfel, se înțelege că prințul Andrew se va muta într-o proprietate din domeniul privat Sandringham din Norfolk, care va fi finanțată din fonduri private de către rege.

Prințul Andrew a anunțat că renunță la titlul regal

Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a anunțat la începutul lunii că renunță la toate titlurile și onorurile regale, inclusiv cel de Duce de York. Una dintre victimele traficate de Jeffrey Epstein a mărturisit într-o carte autobiografică că prințul Andrew a agresat-o sexual de mai multe ori.