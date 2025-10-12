Marea Britanie: Un caz de spionaj pune lumina reflectoarelor pe consilierii care modelează atitudinea laburiștilor față de CHINA

Recent, procurorul șef din Marea Britanie a confirmat că un caz împotriva a doi bărbați acuzați de spionaj în favoarea Chinei s-a prăbușit după ce consilierii de la Whitehall au refuzat să depună mărturie că Beijingul ar reprezinta o amenințare la adresa securității naționale.

Keir Starmer insistă că de vină ar fi procurorii, dar episodul a pus lumina reflectoarelor pe poziția din ce în ce mai conciliantă a laburiștilor față de Beijing și pe consilierii care modelează această politică, notează The Telegraph.

Publicația britanică a trecut în revistă legăturile acestor consilieri cu China.

Jonathan Powell, consilier pentru securitate națională

Șef de cabinet al lui Sir Tony Blair la Downing Street timp de un deceniu, Powell a intermediat Acordul din Vinerea Mare și mai târziu a acționat ca administrator al afacerilor fostului prim-ministru.

Relația lui Powell cu China pare să fi evoluat datorită muncii sale la Inter Mediate, o organizație caritabilă care oferă mediere „confidențială” pentru guverne străine și grupuri de opoziție pe care el a fondat-o în 2011.

Powell a făcut mai multe călătorii în China în numele Inter Mediate dar presa a descoperit că după numirea sa în guvern, întâlnirile repetate – și de multe ori confidențiale – cu oficialii chinezi au continuat.

În cadrul uneia din aceste întâlniri, Powell i-a spus diplomatului-șef al Chinei că Marea Britanie dorește să „îmbunătățească” relațiile pentru a construi un „parteneriat stabil, practic și pe termen lung”.

Sub mandatul său ca trimis special în Insulele Chagos, Marea Britanie a fost de acord să predea insulele către Mauritius, un aliat apropiat al Chinei, în ciuda avertismentelor de securitate și a unui cost de mai multe miliarde pentru contribuabili. După aceea, Powell a respins îngrijorările legate de înființarea unei baze militare chineze pe insule ca fiind „absurde”.

La începutul lunii septembrie Powell ar fi prezidat întâlnirea în care miniștrii au discutat dacă Guvernul britanic ar putea eticheta Beijingul drept inamic în instanță.

El a fost, de asemenea, el a fost acuzat că a blocat un audit mult așteptat asupra amenințării reprezentate de China. Powell însuși ar fi suprimat documentul, după plângerile Trezoreriei că ar putea afecta legăturile comerciale și de investiții ale Marii Britanii cu China.

Peter Mandelson, fost ambasador al Marii Britanii în SUA

Demis luna trecută din funcția de ambasador al Marii Britanii în SUA din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein, Peter Mandelson a influențat poziția Partidului Laburist față de Beijing.

Cu doar câteva luni înainte de a fi numit la Washington, Mandelson a afirmat că Guvernul lui Sir Keir va „recrea în timp dialogul strategic pe care Marea Britanie l-a avut cu China în trecut”.

În ianuarie, senatorii americani înmânaseră FBI-ului un dosar despre legăturile lui Mandelson cu China, inclusiv înregistrări ale întâlnirilor cu oficiali chinezi care îi lăudau „cooperarea”.

Mandelson nu a făcut eforturi să-și ascundă simpatia față de China.

În 2018, el a povestit pe blog despre întâlnirea cu Xi Jinping, menționând că „China se pricepe să-și amintească de vechii săi prieteni, așa cum am văzut săptămâna aceasta” și adăugând că nu crede că Europa nu se va alătura „cruciadei anti-China” a lui Donald Trump.

Relația sa cu China este înrădăcinată în cariera sa de lobby. În 2010, a co-fondat Global Counsel, ai cărui clienți au continuat să includă firme chineze precum Shein și TikTok.

Varun Chandra, consilier special pentru afaceri și investiții al premierului

Chandra este un alt consilier special al lui Keir Starmer care și-a perfecționat meseria în mandatul lui Tony Blair și care susține, de asemenea, o politică externă „strategică” care acordă prioritate comerțului.

Chandra a subliniat „ambițiile sale ca Marea Britanie să atragă mai mult decât partea noastră echitabilă de capital global” și a numit China ca fiind unul dintre „partenerii comerciali cheie” ai Marii Britanii.

În 2014, Chandra s-a angajat la Hakluyt, o firmă de informații corporativă fondată de foști ofițeri MI6, devenind partener general în 2019. Hakluyt consiliază companii cu interese de afaceri din întreaga lume, dar în timpul mandatului lui Chandra, firma și-a axat activitatea pe China.

Emma Reynolds, secretarul de Mediu

Anterior, Reynolds a făcut lobby pe lângă miniștrii britanici pentru a atenua restricțiile asupra afacerilor cu firmele chineze.

Înainte de a reintra în Parlament în iulie, ea a fost director general de afaceri publice la TheCityUK, o firmă care a încercat – cu succes – să împiedice includerea Chinei alături de Rusia și Iran în noul Sistem de Înregistrare a Influenței Străine (FIRS) – care cere oricui desfășoară muncă de „influență politică” pentru o putere străină să se înregistreze.

Lobbyiștii și „super” ambasada chineză

Există o îngrijorare tot mai mare că poziția laburistă față de China – și firmele chineze – ar putea fi modelată și de firmele de lobbyiști.

Unele firme de lobby au căpătat acces pentru prima dată la parlamentarii laburiști în timpul campaniei electorale, când partidul laburist a acceptat sprijin din partea firmelor de lobby.

Un lobbyist care a lucrat îndeaproape cu ministrul de Finanțe Rachel Reeves în timpul campaniei a ajutat ulterior la organizarea unor întâlniri la nivel înalt pentru Donald Tang, directorul Shein, care dorea o listare a companiei la Bursa de Valori din Londra.

Au existat îngrijorări și cu privire la o altă firmă de lobby care a lucrat alături de parlamentarii laburiști și mai recent a fost angajată de diplomații chinezi pentru a sprijini planurile lor pentru o nouă „super” ambasadă la Londra.

