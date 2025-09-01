CUTREMUR puternic produs în Afganistan. Autoritățile anunță că sute de persoane ar putea fi decedate

Cel puțin zece persoane au murit după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,0 a lovit estul Afganistanului, iar autoritățile se tem că numărul persoanelor decedate ar putea ajunge la câteva sute.

Cutremurul a lovit provinciile Kunar și Nangahar în jurul miezului nopții, ora locală, luni (21:30, duminică, ora României, n. red.), au declarat surse locale pentru Al Jazeera, pagube semnificative fiind raportate în mai multe districte din regiunile muntoase.

Deoarece regiunile muntoase sunt izolate, iar infrastructura de telecomunicații este precară, fiind cel mai probabil și afectată de seism, este posibil ca bilanțul să crească în următoarea perioadă, pe măsură ce apar informații noi din zonele unde autoritățile nu au reușit să intervină încă.

Între timp, Ministerul Informațiilor din Afganistan, a transmis că peste 250 de persoane au fost ucise și 500 rănite în urma acestui cutremur. Victimele au fost raportate în districtele Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi și Chapa Dara din provincia Kunar, a precizat instituția.

Seismul s-a produs în apropiere de Jalalabad

Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS) a transmis că seismul, cu magnitudinea de 6,0, a avut loc la 27 km est de orașul Jalalabad din provincia Nangahar și s-a produs la o adâncime de doar opt kilometri.

Puțin mai târziu, un alt cutremur, cu magnitudinea de 4,5 a avut loc în apropiere. Potrivit corespondentului Al Jazeera, replicile au fost resimțite până dimineața.

„Epicentul cutremurului a fost înregistrat în provincia Kunar. Sate întregi din provincia Kunar au fost grav afectate. Guvernul spune că echipe de urgență sunt desfășurate din Kabul și din provinciile învecinate. Oficialii de aici se angajează să folosească toate resursele disponibile pentru a salva oamenii și a sprijini familiile afectate”, a transmis corespondentul Al Jazeera.

Efectul cutremurului a fost resimțit și în Pakistan.

Ministerul Sănătății a raportat că numai într-un singur sat au fost înregistrate 30 de decese, dar bilanțul exact al victimelor nu este încă stabilit, întrucât zona afectată este greu accesibilă, cu sate împrăștiate și infrastructură limitată.

„Numărul victimelor este ridicat, dar echipele noastre se află încă pe teren, în condiții dificile”, a declarat Sharafat Zaman, purtător de cuvânt al ministerului, citat de Reuters.

Sursa foto: Shutterstock