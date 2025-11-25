O monedă spaniolă de aur din anul 1609 a devenit cea mai scumpă piesă numismatică licitată vreodată în Europa. Care este suma pentru care s-a licitat

O monedă rară, bătută în anul 1609 pentru regele Filip al III-lea al Spaniei, a devenit cea mai scumpă monedă scoasă vreodată la licitație în Europa. Piesa unicat de 339 de grame a fost vândută cu 2.817.500 franci elvețieni, aproximativ 3 milioane de euro. Suma oferită pentru această monedă a depășit cu mult valoarea inițială de 2 milioane de euro, anunță casa de licitații Numismatica Genevensis.

Centenul, echivalentul a 100 de escudo-uri vechi, a fost bătut în orașul Segovia cu aur adus din America, ca simbol al bogăției și puterii regale. Este cea mai mare monedă din istoria europeană modernă, spune Alain Baron, fondatorul casei de licitații.

Pierdută timp de mai multe secole, moneda a reapărut în Statele Unite în jurul anului 1950. Un colecționar din New York a achiziționat moneda iar mai apoi a fost vândută unui colecționar spaniol. În anul 2009 a devenit cea mai scumpă monedă vândută vreodată la licitație în Spania pentru 800.000 de euro.

Potrivit casei de licitații, a existat interes din partea cumpărătorilor din Statele Unite, Europa și Orientul Mijlociu care căutau un „activ trofeu”, precum și din partea mai multor instituții. Recordul anterior a fost atins de o piesă de 100 de ducați care a aparținut lui Ferdinand al III-lea de Habsburg, vândută cu 1,95 milioane de franci elvețieni (2,09 milioane de euro).

Recomandările autorului: