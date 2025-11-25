Prima pagină » Știri externe » O monedă spaniolă de aur din anul 1609 a devenit cea mai scumpă piesă numismatică licitată vreodată în Europa. Care este suma pentru care s-a licitat

O monedă spaniolă de aur din anul 1609 a devenit cea mai scumpă piesă numismatică licitată vreodată în Europa. Care este suma pentru care s-a licitat

25 nov. 2025, 18:05, Știri externe
O monedă spaniolă de aur din anul 1609 a devenit cea mai scumpă piesă numismatică licitată vreodată în Europa. Care este suma pentru care s-a licitat

O monedă rară, bătută în anul 1609 pentru regele Filip al III-lea al Spaniei, a devenit cea mai scumpă monedă scoasă vreodată la licitație în Europa. Piesa unicat de 339 de grame a fost vândută cu 2.817.500 franci elvețieni, aproximativ 3 milioane de euro. Suma oferită pentru această monedă a depășit cu mult valoarea inițială de 2 milioane de euro, anunță casa de licitații Numismatica Genevensis.

Centenul, echivalentul a 100 de escudo-uri vechi, a fost bătut în orașul Segovia cu aur adus din America, ca simbol al bogăției și puterii regale. Este cea mai mare monedă din istoria europeană modernă, spune Alain Baron, fondatorul casei de licitații.

Pierdută timp de mai multe secole, moneda a reapărut în Statele Unite în jurul anului 1950. Un colecționar din New York a achiziționat moneda iar mai apoi a fost vândută unui colecționar spaniol. În anul 2009 a devenit cea mai scumpă monedă vândută vreodată la licitație în Spania pentru 800.000 de euro.

Potrivit casei de licitații, a existat interes din partea cumpărătorilor din Statele Unite, Europa și Orientul Mijlociu care căutau un „activ trofeu”, precum și din partea mai multor instituții. Recordul anterior a fost atins de o piesă de 100 de ducați care a aparținut lui Ferdinand al III-lea de Habsburg, vândută cu 1,95 milioane de franci elvețieni (2,09 milioane de euro).

Recomandările autorului:

Curcanii care vor fi grațiați de Trump au fost primiți pe covorul roșu la Washington. Până la ceremonie vor fi cazați într-un hotel de lux

🚨 Liderii europeni se întâlnesc să discute varianta lor de plan de pace pentru Ucraina. Macron anunță că nu vor fi trimise trupe pe front

Citește și

SĂNĂTATE Adolescența durează până la 30 de ani. Un nou studiu arată patru vârste esențiale pentru creier
22:56
Adolescența durează până la 30 de ani. Un nou studiu arată patru vârste esențiale pentru creier
EXCLUSIV Imagini inedite din ședința „Coaliției Voinței”: liderii UE triști și fără soluții în fața inițiativei de pace a lui Trump pe Ucraina. Nicușor Dan ascultă cuminte și ia notițe din Zelenski
22:56
Imagini inedite din ședința „Coaliției Voinței”: liderii UE triști și fără soluții în fața inițiativei de pace a lui Trump pe Ucraina. Nicușor Dan ascultă cuminte și ia notițe din Zelenski
EXTERNE Amendă record în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma de 130.000 de euro
21:57
Amendă record în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma de 130.000 de euro
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Trump anunță că se întâlnește cu Zelenski și Putin doar când acordul de pace pe Ucraina este finalizat
21:17
🚨 Pace în Ucraina. Trump anunță că se întâlnește cu Zelenski și Putin doar când acordul de pace pe Ucraina este finalizat
LIVE UPDATE 🚨 Europa nu va face un nou plan de pace pentru Ucraina. Va încerca să îl modifice pe cel al lui Trump, anunță premierul Marii Britanii
20:40
🚨 Europa nu va face un nou plan de pace pentru Ucraina. Va încerca să îl modifice pe cel al lui Trump, anunță premierul Marii Britanii
SĂRBĂTORI Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania participă la ceremonia de grațiere a curcanilor de Ziua Recunoștinței
19:17
Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania participă la ceremonia de grațiere a curcanilor de Ziua Recunoștinței
Mediafax
Explozie într-un bloc de lângă Capitală: intervenție de amploare după deflagrația unei butelii
Digi24
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la co
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea planului de pace
Mediafax
HOROSCOP 26 noiembrie 2025: Două zodii ar putea câștiga bani din surse neașteptate
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor