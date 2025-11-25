Prima pagină » Știri externe » Curcanii care vor fi grațiați de Trump au fost primiți pe covorul roșu la Washington. Până la ceremonie vor fi cazați într-un hotel de lux

Curcanii care vor fi grațiați de Trump au fost primiți pe covorul roșu la Washington. Până la ceremonie vor fi cazați într-un hotel de lux

25 nov. 2025, 14:57, Știri externe

Cei doi curcani care vor fi grațiați în timpul unei ceremonii de la Casa Albă, în această seară, au ajuns deja la Washington DC. Gobble și Waddle au pășit țanțoș pe holurile hotelului de lux Willard Intercontinental, situat la numai câteva străzi distanță de reședința prezidențială, pentru a fi prezentați oficial publicului.

Numele păsărilor sunt de obicei secrete până la conferința de presă găzduită de Federația Națională a Curcanilor. Cu toate acestea, Casa Albă a făcut anunțul mai devreme.

Anul acesta, Melania Trump a propus oamenilor, într-o postare pe platforma X, să voteze numele dintr-o scurtă listă. Aproximativ 40% dintre utilizatori au ales ca cele două păsări să se numească Gobble și Waddle. Alte nume propuse de Prima Doamnă au fost: Sigar și Spice, Pumpkin și Pie, Acorn și Squash.

„Acesta ar fi fost momentul în care urma să anunț numele acestor doi curcani norocoși pentru prima dată”, a spus Jay Jandrain, directorul executiv al Butterball, râzând, în timpul conferinței de presă. „Dar suntem în Washington, DC, și, ca de obicei, am avut o mică scurgere de informații.”

Gobble și Waddle au petrecut noaptea de luni spre marți într-un apartament de lux la Willard, care costă în jur de 400 de dolari pe noapte.

„Oaspeții noștri speciali au sosit ieri. Au fost primiți pe covorul roșu și s-au instalat repede. I-am verificat în această dimineață și le-am verificat și istoricul de plată”, a glumit managerul hotelului, Jaap Boelens. „Am observat că minibarul a fost jefuit, dar este în regulă.”

Gobble și Waddle sunt de la ferma lui Travis și a Amandei Pittman din comitatul Wayne, Carolina de Nord. După ce președintele Donald Trump îi va grația, păsările își vor petrece restul zilelor la un adăpost al Universității de Stat din Carolina de Nord. Curcanii grațiați prezidențial în 2022, Chocolate și Chip, au ajuns și ei la Universitatea de Stat din Carolina de Nord după grațierea lor.

Prima grațiere prezidențială a curcanilor datează din timpul președintelui Abraham Lincoln, dar tradiția anuală a început cu președintele George H.W. Bush în 1989.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Casa Albă intră în febra pregătirilor de Crăciun. Melania Trump a primit bradul de sărbătoare

Donald Trump se pregătește pentru grațierea celor doi curcani de Ziua Recunoștinței. Cine a fost primul președinte care a oficializat tradiția

Citește și

EXTERNE Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
17:25
Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
SPORT Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
17:25
Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
EXTERNE Regatul Unit simulează o uriașă pandemie. Forțele britanice s-au luptat cu un virus care provine de la porci și ucide în principal copii
16:18
Regatul Unit simulează o uriașă pandemie. Forțele britanice s-au luptat cu un virus care provine de la porci și ucide în principal copii
EXTERNE Sondaj surpriză în Franța. Bardella ajunge președintele Franței indiferent de contracandidat
16:16
Sondaj surpriză în Franța. Bardella ajunge președintele Franței indiferent de contracandidat
ULTIMA ORĂ Jaful de la Luvru: al patrulea și ultimul suspect a fost arestat. Ce anunță procurorii de la Paris
16:01
Jaful de la Luvru: al patrulea și ultimul suspect a fost arestat. Ce anunță procurorii de la Paris
EXTERNE Viața bate filmul în Italia. Un bărbat s-a deghizat în mama sa decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperit de autorități
14:06
Viața bate filmul în Italia. Un bărbat s-a deghizat în mama sa decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperit de autorități
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a uimit pe toată lumea
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor
JUSTIȚIE Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților
17:33
Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților
ACTUALITATE Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
17:03
Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
VIDEO Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
17:01
Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
SPORT Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025
17:01
Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025