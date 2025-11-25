Curcanii care vor fi grațiați de Trump au fost primiți pe covorul roșu la Washington. Până la ceremonie vor fi cazați într-un hotel de lux

Cei doi curcani care vor fi grațiați în timpul unei ceremonii de la Casa Albă, în această seară, au ajuns deja la Washington DC. Gobble și Waddle au pășit țanțoș pe holurile hotelului de lux Willard Intercontinental, situat la numai câteva străzi distanță de reședința prezidențială, pentru a fi prezentați oficial publicului.

Numele păsărilor sunt de obicei secrete până la conferința de presă găzduită de Federația Națională a Curcanilor. Cu toate acestea, Casa Albă a făcut anunțul mai devreme.

Anul acesta, Melania Trump a propus oamenilor, într-o postare pe platforma X, să voteze numele dintr-o scurtă listă. Aproximativ 40% dintre utilizatori au ales ca cele două păsări să se numească Gobble și Waddle. Alte nume propuse de Prima Doamnă au fost: Sigar și Spice, Pumpkin și Pie, Acorn și Squash.

„Acesta ar fi fost momentul în care urma să anunț numele acestor doi curcani norocoși pentru prima dată”, a spus Jay Jandrain, directorul executiv al Butterball, râzând, în timpul conferinței de presă. „Dar suntem în Washington, DC, și, ca de obicei, am avut o mică scurgere de informații.”

Gobble și Waddle au petrecut noaptea de luni spre marți într-un apartament de lux la Willard, care costă în jur de 400 de dolari pe noapte.

„Oaspeții noștri speciali au sosit ieri. Au fost primiți pe covorul roșu și s-au instalat repede. I-am verificat în această dimineață și le-am verificat și istoricul de plată”, a glumit managerul hotelului, Jaap Boelens. „Am observat că minibarul a fost jefuit, dar este în regulă.”

Gobble și Waddle sunt de la ferma lui Travis și a Amandei Pittman din comitatul Wayne, Carolina de Nord. După ce președintele Donald Trump îi va grația, păsările își vor petrece restul zilelor la un adăpost al Universității de Stat din Carolina de Nord. Curcanii grațiați prezidențial în 2022, Chocolate și Chip, au ajuns și ei la Universitatea de Stat din Carolina de Nord după grațierea lor.

Prima grațiere prezidențială a curcanilor datează din timpul președintelui Abraham Lincoln, dar tradiția anuală a început cu președintele George H.W. Bush în 1989.

