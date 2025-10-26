O pânză complet albastră a fost vândută la licitație pentru o sumă RECORD. Care este secretul tabloului?

Semnat de Yves Klein, un tablou monocrom a fost vândut joi, la Paris, cu suma record de 18,4 milioane de euro, a anunțat casa de licitații Christie’s.

Este o pictură realizată în 1961 care ilustrează un fundal albastru ultramarin intens, obținut printr-un procedeu cunoscut drept „International Klein Blue (IKB)”, fiind considerată una dintre cele mai „monumentale” creații ale lui Yves Klein.

Identitatea celui care a cumpărat nu a fost dezvăluită, nici cea a vânzătorului. Tabloul, un monocrom albastru, are doi metri înălțime și patru metri lățime, fiind realizat prin amestecarea pigmentului pur cu rășină sintetică.

Pictura a trecut prin posesia mai multor colecționari privați, fiind expusă ultima oară în public la Muzeul Metropolitan de Artă din New York, între anii 2005 șio 2008.

„Ceea ce-mi place cel mai mult sunt pigmenții puri sub formă de pulbere, pe care îi văd adesea la piețele de culori en gros. Au o strălucire și o viață proprie extraordinare. Sunt cu adevărat esența culorii, materie colorată vie și tangibilă”. a declarat Yves Klein în volumul L’aventure monochrome.

„Își găsește un echivalent ca dimensiune doar în panourile gigantice realizate pentru Musiktheater im Revier din Gelsenkirchen, Germania”, care măsoară între cinci și șapte metri lungime, spune Christie’s.

Yves Klein a murit de tânăr, la 34 ani, după ce a suferit o serie de atacuri de cord.

Sursa Foto: Profimedia

