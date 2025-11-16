Hologramele ar putea reîntregi tezaurul Egiptului. O amplă campanie de social media încearcă să crească gradul de conștientizare cu privire la artefactele egiptene furate de-a lungul istoriei și la șansa de a fi returnate recent inauguratului Grand Egyptian Museum (GEM). Inedita inițiativă va recurge la ajutorul tehnologiei hologramelor.

Obiectivul campaniei este acela de a transforma problema artefactelor furate într-o criză internațională de interes public care să nu mai poată fi ignorată, scrie EgyptIndependent.

Cum vor funcționa holograme gândite de un inginer egiptean

Ideea îi aparține inginerului Mohamed El Mezewdy și are la bază dedicarea unei întregi săli din incinta Grand Egyptian Musem pentru afișarea unor holograme digitale tridimensionale cu cele mai faimoase artefacte egiptene, găzduite în prezent de diferite muzee din întreaga lume.

Printre acestea se numără bustul lui Nefertiti din Berlin, obeliscul lui Teodosius din Istanbul, zodiacul lui Dendera (Paris), papirusul lui Ani (Londra) și piatra Rosetta de la British Museum.

Pe lângă hologramele de înaltă calitate, planul va implica etichete informative care să prezinte istoria fiecărei piese, data părăsirii Egiptului și locația sa actuală. În egală măsură, vizitatorii vor putea afla detalii despre toate artefactele furate din afara Egiptului – poate chiar putând contribui la recuperarea unora dintre ele.

Conceptul a fost dezvoltat ulterior recurgându-se la Inteligența Artificială pentru a proiecta hologramele artefactelor în casete separate din incinta grandiosului muzeu.

Instrument de presiune internațională care va implica toți iubitorii de patrimoniu istoric

Ideea a evoluat rapid de la o simplă propunere la o inițiativă cu potențial de instrument de presiune internațională, incluzând câteva idei cum ar fi:

O petiție globală: Un document electronic care să strângă semnăturile vizitatorilor din toate țările lumii – indiferent dacă sunt egipteni sau turiști străini. Acesta va solicita în mod oficial returnarea acestor artefacte în țara lor de origine și la GEM.

Un mesaj adresat vizitatorilor străini: Această etapă se asigură că turistul străin, care anterior a fost nevoit să viziteze alte muzee pentru a vedea aceste artefacte, poate deveni un partener în campanie.

Scopul final al inițiativei este creșterea gradului de conștientizare printre vizitatori cu privire la cât de importantă este revendicarea moștenirii Egiptului, casa de origine a tuturor acestor comori. Astfel, toate obiectele de patrimoniu vor face parte, simbolic sau real, din colecția celui mai mare muzeu de artă egiptean.

În luna octombrie, Marele Muzeu Egiptean a fost inaugurat cu mare fast în Cairo, ceremonia care a lansat complexul uluitor fiind preluată de toată presa internațională. În galeriile grandioase și pline până la refuz cu artefacte neprețuite, turiștii pot admira uriașa statuie a faraonului Ramses al II-lea, bărcile antice ale lui Kheops, alături de mai bine de 5.000 de comori din mormântul lui Tutankhamon.

