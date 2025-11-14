Prima pagină » Știri externe » Brazilia dezvăluie cea mai înaltă statuie din lume a Fecioarei Maria. Depășește statuia lui Iisus din Rio

Brazilia dezvăluie cea mai înaltă statuie din lume a Fecioarei Maria. Depășește statuia lui Iisus din Rio

Ruxandra Radulescu
14 nov. 2025, 23:10, Știri externe
Brazilia a dezvăluit cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din lume, care măsoară 51 de metri. Impresionanta sculptură depășește statuia Mântuitorului din Rio, înaltă de 38 de metri.

Orașul Crato din statul brazilian Ceará a dezvelit joi statuia „Fecioarei Maria de la Fátima”, o lucrare de artă, înaltă de 51 de metri, care depășește în dimensiuni sculpturile anterioare ale Fecioarei și este cea mai înaltă din lume.

Amplasat lângă un altar, monumentul onorează aparițiile de la Fátima din 1917, când trei copii păstori au mărturisit că Fecioara Maria li s-a înfățișat de șase ori în Fatima, Portugalia.

Finanțat cu peste 10 milioane de reali din donații locale și internaționale, monumentul o înfățișează pe Fecioara Maria cu palmele împreunate în poziție de rugăciune, în semn de binecuvântare.

Statuia Fecioarei maria din Fátima fost sfințită de episcopul José Eduardo Marques de Lima Sousa în timpul celebrărilor Jubileului Speranței din Dieceza de Crato. Planurile includ amenajarea unui parc de rugăciune în jurul monumentului, destinat pelerinajelor și adunărilor.

