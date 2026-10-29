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„O rușine pentru poporul brazilian”. Trump atacă dur rezultatul alegerilor câștigate de socialistul Lula da Silva după ce candidatul conservator Flavio Bolsonaro a fugit în SUA de frică să fie arestat

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Donald Trump a comentat rezultatele alegerilor prezidențiale din Brazilia câștigate de președintele socialist Lula da Silva, acuzând că sunt „o rușine” pentru poporul brazilian. Senatorul conservator Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro care este în arest la domiciliu și condamnat la 27 ani, a fugit în SUA, acuzând că este victima „unei lovituri de stat electorale”. 

Întrebat de un reporter dacă îl va recunoaște pe Lula ca președinte al Braziliei sau dacă are de gând să-l felicite pentru realegere, Trump a răspuns:

„Voi discuta cu el, dar cred că alegerile sunt o rușine în Brazilia. Alegerile sunt o rușine. ”, a răspuns liderul de la Casa Albă.

Trump spune că n-a ținut partea vreunui candidat

Întrebat ulterior pe cine îl consideră câștigătorul legitim al alegerilor din Brazilia, Trump a spus:

„Nu vreau să comentez, dar cred că alegerile au fost o o mare umilință pentru poporul Braziliei. Am urmărit alegerile. Nu am luat partea cuiva, dar când am văzut ce se întâmplă în Brazilia, mi s-a părut o rușine.  Am zis să nu țin partea, să nu țin cu președintele actual, nu țin partea cuiva, dar mi s-a părut o rușine. Piața a spus-o”, a spus președintele american.

Președintele a manifestat un interes crescut față de alegerile din Brazilia. Media liberală americană a speculat că administrația republicană ar putea interveni în favoarea lui Bolsonaro, fiul fostului său aliat, Jair Bolsonaro.

Membri ai Senatului Statelor Unite au trimis o scrisoare comună către secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, afirmând că administrația sa utilizează tactici de presiune care ar putea dăuna democrației din Brazilia. Aceștia au solicitat administrației să își ia angajamentul de a accepta rezultatele alegerilor din Brazilia. Chiar Bolsonaro a ales să nu îi solicite lui Trump sprijinul politic.

Senatorul a fugit în SUA după ce Curtea Supremă Braziliană i-a anulat pașaportul

Senatorul Flavio Bolsonaro a fugit în SUA după pierderea alegerilor prezidențiale din Brazilia de duminică, la o diferență de 4,5 milioane de voturi față de președintele de stânga Lula da Silva. Fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, condamnat pentru lovitură de stat, spune că el este acum victima unei lovituri de stat electorale.

„Nu am fugit din Brazilia, am plecat de dragul Braziliei. Nu am avut niciodată intenția să-mi părăsesc patria, dar știu exact încotro se îndreaptă lucrurile. Am părăsit un regim de excepție pentru a putea deveni liderul pe care poporul meu îl merită”, a spus senatorul.

Statele Unite i-au acordat imediat vize senatorului și familiei sale după ce Curtea Supremă din Brazilia i-a anulat pașapoartele ca urmare a unei anchete penale pentru spălare de bani. Boslonaro a negat acuzațiile.

Trump l-a primit cu brațele deschise pe fiul fostului președinte Bolsonaro

Trump a anunțat miercuri că Bolsonaro și familia sa sunt „oameni de treabă” și le-a acordat permisiunea să se stabilească la Miami. Lula da Silva, președintele reales pentru al patrulea mandat, a mai fost acuzat în trecut pentru cenzurarea presei și a fost la rândul său condamnat și închis pentru corupție în anii președinției lui Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro, care a pierdut alegerile din 2022, dar a refuzat să-și recunoască înfrângerea, a plecat în SUA când democratul Joe Biden era președinte. S-a întors și a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru complotarea unei lovituri de stat, după ce susținătorii săi au luat cu asalt clădirile guvernamentale din Brazilia în ianuarie 2023.

Sursa Video: Clash Report vis DRM News

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