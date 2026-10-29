Un fost ministru al muncii din Spania a decedat în urma accidentului feroviar din Toledo. Autoritățile estimează că 69 de persoane și-au pierdut viața

Fátima Báñez, fosta ministră spaniolă a Muncii și președintă a Fundației CEOE, a murit în accidentul feroviar care a avut loc miercuri în provincia Toledo din Spania.

Fosta ministră, în vârstă de 59 de ani, a fost unul dintre pasagerii trenului Iryo care a fost lovit miercuri de un tren de mare viteză Renfe AVE. Ambele garnituri, care au plecat din Madrid, se îndreptau spre Sevilla, unde Báñez urma să participe la un eveniment de afaceri organizat de asociația patronală andaluză.

Din primele investigații, o garnitură a operatorului privat Iryo a rămas imobilizată pe șine din cauza unei defecțiuni tehnice, iar un tren al companiei de stat Renfe a primit permisiunea de a circula pe aceeași linie, intrând în coliziune cu acesta. Autoritățile estimează că aproximativ 69 de persoane și-au pierdut viața în această tragedie. Fátima Báñez călătorea în trenul Iryo cu destinația Sevilla și a fost inițial declarată dispărută înainte ca decesul ei să fie confirmat oficial joi.

Fátima Báñez a deținut funcția de ministru al Muncii și Securității Sociale pe întreaga durată a guvernării conduse de Mariano Rajoy, între anii 2011 și 2018. În această perioadă, Báñez a fost responsabilă de implementarea reformei muncii aprobate de Partidul Popular din Spania în 2012, care a fost aspru criticată de sindicate și împotriva căreia a fost convocată o grevă generală cu scopul de a obține abrogarea acesteia.

Fosta ministră a părăsit politica în martie 2019 cu intenția de a se alătura sectorului privat, unde a fost numită director la Rovi și director extern la Iberdrola Energía Internacional. Înainte de aceasta, Báñez a fost director independent la Avangrid, filiala americană a Iberdrola, la care s-a alăturat după ce a ocupat funcția de director al filialei companiei energetice din Mexic.

Înainte de a deveni ministru al Muncii, a deținut pentru scurt timp funcția de ministru al Sănătății, Serviciilor Sociale și Egalității, din august până în noiembrie 2016. De asemenea, a fost deputată de Huelva în Congres în perioada 2000 – 2019, unde a deținut responsabilități importante în domeniul economic al Grupului Parlamentar Popular și a fost președinta Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Inferioare, între 2018 și 2019.