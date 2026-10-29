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Tensiuni în Parlamentul de la Tirana, la doar o săptămână distanță de bătaia generală dintre deputați. Opoziția a blocat podiumul cu fumigene și rachete de semnalizare

Tensiuni în Parlamentul de la Tirana, la doar o săptămână distanță de bătaia generală dintre deputați. Opoziția a blocat podiumul cu fumigene și rachete de semnalizare
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După ce s-au luat la bătaie în Parlamentul de la Tirana săptămâna trecută, parlamentarii din opoziție au blocat joi podiumul executivului, unde au folosit fumigene și rachete de semnalizare în timpul discursului președintelui Partidului Democrat, Sali Berisha.

Tensiunile din Parlamentul Albaniei reflectă o criză politică profundă alimentată și de protestele din stradă, și de acuzații de corupție la adresa guvernului condus de premierul socialist Edi Rama.

În timpul ședinței parlamentare, deputații din opoziție au trecut la acțiuni radicale pentru a bloca activitatea legislativului și a perturba votul programat. Parlamentarii opoziției au blocat zona centrală și au aruncat cu sticle de apă în direcția premierului Edi Rama. De asemenea, sala de ședințe a fost și scena unor faze demne de un stadion de fotbal, după ce deputații au aprins obiecte pirotehnice direct în hemiciclu. „Rama, demisionează!”, au scandat parlamentarii opoziției.
Deputații din opoziție s-au strâns în fața prezidiului și au afișat imagini explicite cu rănile suferite de un manifestant, susținând că acesta a fost bătut cu brutalitate de poliție.

Parlamentul a fost martorul unor scene similare săptămâna trecută, când parlamentarii opoziției au încercat să perturbe un vot, ceea ce a dus la o adevărată încăierare.

Nemulțumirile din Parlament vin pe fondul reînnoirii demonstrațiilor din capitala Tirana, unde studenții au ieșit în stradă de la mijlocul lunii octombrie pentru a cere un sprijin mai mare pentru educație și pentru a cere demisia lui Rama.

Protestele au început încă din luna mai din cauza unui proiect controversat de lux pe coasta albaneză, susținut de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Mișcarea s-a transformat mai apoi într-un protest amplu anticorupție, unde manifestanții s-au distanțat de partidele politice și au purtat pancarte în care îi acuzau de corupție atât pe Rama, cât și pe liderul opoziției Sali Berisha.

La protestele recente, confruntările dintre manifestanți și poliție au rănit peste 350 de persoane, inclusiv numeroși ofițeri de poliție.

Premierul Edi Rama a dat vina pe „actori străini” pentru tulburări și a acuzat Rusia și Iranul că răspândesc dezinformări online. Mai mult, Guvernul a introdus amenzi de până la 500.000 de lek (aproximativ 30.000 de lei) pentru persoanele care participă la demonstrații și devin violente, chiar dacă nu se implică personal în actele de violență. Pedeapsa este substanțială în comparație cu salariul mediu lunar brut din Albania este de 930 de euro (aproape 5.000 de lei).

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