Șefa OMV Petrom aplaudă instalarea Guvernului Niculescu și spune că este „un pas înainte”

Cererea de carburanți din România a depășit estimările OMV Petrom, în ciuda economiei slabe. Șefa companiei, Christina Verchere, a salutat instalarea noului guvern și prioritizarea reformei fiscale.

Christina Verchere a declarat că cererea de carburanți a fost peste așteptări în acest an, în ciuda contextului economic dificil. În schimb, compania a resimțit efecte negative în sectorul industrial.

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„Ce am văzut de fapt anul acesta este că cererea de carburanţi a rămas mai puternică decât ne aşteptam, având în vedere ce se întâmplă, deşi pe partea industrială am văzut un anumit impact”, a spus Verchere în conferinţa cu analiştii dedicată rezultatelor din trimestrul III.

Christina Verchere a fost întrebată de analistul ODDO BHF, Oleg Galba, ce segmente ale afacerii OMV Petrom sunt cele mai afectate de încetinirea economiei.

Totodată, șefa OMV Petrom a subliniat că investițiile în construcții și infrastructură, susținute de fonduri europene, compensează parțial efectele economiei slabe.

În trimestrul al treilea, cererea de carburanți în benzinării a crescut cu 2%, în pofida scumpirilor. O parte dintre clienții en-gros s-au orientat către stații, pe fondul ofertei limitate. În schimb, livrările directe către companii au scăzut cu 11%, iar vânzările OMV Petrom în benzinării au avansat cu 6%.

Ce spune despre noul guvern

Christina Verchere a salutat instalarea noului guvern și menținerea ratingului de țară la nivel investițional. Șefa OMV Petrom a subliniat că măsurile fiscale vor influența evoluția economiei în perioada următoare.

„A fost un lucru foarte important să vedem un guvern instalat. Am văzut că agenţiile de rating au putut menţine nivelul investiţional. Să vedem cum evoluează lucrurile, dar a fost un pas important înainte”, a spus aceasta, conform Ziarul Financiar.

Instalarea noului guvern ar putea permite reluarea discuțiilor privind prelungirea cu 15 ani a licențelor petroliere ale OMV Petrom, în schimbul ajustării redevențelor. Negocierile cu statul au fost blocate în lipsa unei conduceri cu putere de decizie. Christina Verchere spune că firma vrea să avanseze cât mai rapid.

„Acum că avem un guvern cu capacitatea de decizie necesară, vom încerca să mergem mai departe cât de repede putem”, a spus Verchere.

PIB-ul României s-a contractat cu 0,6% în primul semestru, iar FMI estimează o scădere de 0,5% pentru 2026. În acest context, OMV Petrom anticipează o cerere stabilă de carburanți în benzinării și vânzări proprii de peste 3,2 milioane de tone, nivelul din 2025.