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Un sat german cu 15 case, scos la vânzare la prețul de 390.000 de euro. Clădirile nu necesită reparații. Ce spune vânzătorul

Un sat german cu 15 case, scos la vânzare la prețul de 390.000 de euro. Clădirile nu necesită reparații. Ce spune vânzătorul
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Un fost sat de vacanță din Kamsdorf, landul german Turingia, a fost scos la vânzare pentru 390.000 de euro. Complexul se află în apropierea lacului Hohenwarte și a fost listat în iulie pe platforma Kleinanzeigen. Satul din Germania are 15 case care nu necesită reparații, ci doar amenajări.

Terenul se întinde pe 24.000 de metri pătrați și include 15 clădiri care au doar parter (un singur nivel) și un corp central cu o fostă sală de mese de peste 300 de metri pătrați. Complexul are apă și electricitate, dar apele uzate sunt colectate într-o fosă. Interioarele au fost deja golite de instalații și alte amenajări.

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Un sat german cu 15 case, scos la vânzare la prețul de 390.000 de euro. Clădirile nu necesită reparații. Ce spune vânzătorul

Un sat german cu 15 case, scos la vânzare la prețul de 390.000 de euro. Clădirile nu necesită reparații. Ce spune vânzătorul. Foto: Envato

Un sat german cu 15 case a fost scos la vânzare la prețul de 390.000 de euro

Înconjurat de pajiști și pădure, complexul are aspectul unui mic sat. Proprietarul, Franz Eberitsch, l-a cumpărat în 2014 și spera să obțină autorizații pentru locuințe. În schimb, planurile sale nu s-au concretizat.

„Ne-am imaginat că vom amenaja frumos locul și am pornit de la premisa că vom obține autorizații pentru locuințe”, a declarat bărbatul pentru Bild.

Proprietarul spune că autoritățile ar putea susține proiecte viabile, însă viitorul cumpărător va trebui să verifice ce este permis. Printre ideile propuse se numără un centru de regenerare, un sat pentru stiluri de viață alternative sau un refugiu în natură.

„Fie că este vorba despre un investitor, o comunitate sau cineva cu o idee neobișnuită, pentru mine, cel mai important este ca acest mic sat să prindă din nou viață. Un sat modern dedicat unui stil de viață alternativ, un centru pentru sănătate și regenerare, un proiect destinat mai multor generații sau un refugiu pentru oamenii care caută natura, spiritul comunitar și un alt model de viață”, a declarat proprietarul.

Sursă foto: Envato – imagini care au rol ilustrativ

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