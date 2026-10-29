Andreea Marin, reacție după valul de critici privind declarațiile despre munca gratuită și pretențiile tinerilor la primul job. Ce a transmis vedeta și ce mesaj a publicat Dan Negru despre munca neplătită

Andreea Marin a reacționat după valul de critici și controverse stârnite în mediul online de declarațiile sale despre așteptările tinerilor aflați la început de carieră și pretențiile pe care aceștia le au încă de la primul interviu de angajare.

Zilele trecute, Andreea Marin a fost în mijlocul unei controverse în mediul online din cauza unor declarații care au stârnit reacții aprinse. Invitată la emisiunea „Permis de Antreprenor”, fosta prezentatoare TV a povestit că, în primii ei ani de activitate, a lucrat luni întregi fără să fie plătită.

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„Eu sunt sătulă de posibili viitori angajați care vin și te întreabă de la prima întâlnire unde își parchează mașina, ce telefon are, ce computer are, dar el nu știe să facă încă nimic. Deci iertați-mi franchețea, dar eu știu cum am lucrat gratuit la început, luni de zile și mi s-a spus de la început: „O să lucrezi gratuit, dacă îți dorești, bineînțeles, și dintre voi toți ăștia care lucrați gratuit, rămâne unul”, a declarat Andreea Marin.

„Cât de ușor poate fi răstălmăcit un mesaj”

Acum, vedeta a făcut o postare în mediul online prin intermediul căreia a explicat ce a dorit să transmită de fapt și a subliniat faptul că vorbele sale au fost răstălmăcite.

„Iată o lecție demnă de studiat în manualele de jurnalism, dar și una despre cât de ușor poate fi răstălmăcit un mesaj atunci când doar câteva secunde dintr-o discuție ajung să fie prezentate drept întregul adevăr.

Lucrurile sunt, în esență, simple: atunci când judecăm un om, o afirmație sau o situație, avem responsabilitatea de a ne informa corect și complet”, a transmis Andreea Marin.

„Nu am cerut nimănui să muncească fără să fie plătit”

Andreea Marin a explicat că, la începutul carierei, a ales să muncească fără a fi remunerată, considerând că experiența acumulată alături de un profesionist recunoscut la nivel internațional a reprezentat o oportunitate valoroasă. Fosta prezentatoare TV a subliniat însă că nu susține munca neplătită și că fiecare angajat trebuie să fie recompensat corect pentru activitatea sa.

„În cazul de față, am vorbit într-o emisiune despre experiența mea de la începutul carierei, despre ce am ales eu să fac, fără să fiu obligată, dar a meritat, pentru că eu am avut în față nu doar un posibil viitor angajator, ci un adevărat profesionist recunoscut international prin realizările sale de la care am avut enorm de învățat și eu am văzut șansa – asta face diferența, nu aș fi făcut acest lucru pentru oricine sau in orice situație, evident (…)

Nu am cerut nimănui să muncească fără să fie plătit. Dimpotrivă, chiar am spus explicit că nu consider normal ca cineva să fie nevoit să facă astăzi ceea ce eu am ales să fac atunci. Însă eu nu am fost nevoitǎ, ci a fost o alegere (…)

Subiectul muncii neplătite stârnește reacții și preocupări legitime și am și spus asta în emisiune, însă nu în cele 40 de secunde extrase ce s-au viralizat – nu susțin această idee, lucrurile au evoluat, dar fac și astăzi voluntariat – acesta e un alt aspect și o alegere nelegată de locul de muncă. Este firesc să fii recompensat corect pentru munca ta, așa cum este firesc să îți cunoști drepturile și condițiile de angajare – înțelegerea acestui fapt a evoluat in timp si e bine ca e așa”, a precizat fosta prezentatoare TV.

Dan Negru, reacție în mediul online

Dan Negru a dezvăluit că a refuzat să le povestească tinerilor cum și-a început cariera în televiziune, muncind fără să fie plătit. Prezentatorul a explicat că nu vrea să le prezinte acestora exploatarea drept o lecție de succes, în contextul controverselor apărute după declarațiile Andreei Marin despre pretențiile tinerilor aflați la început de carieră și experiența sa de a lucra o perioadă fără remunerație.

„Îmi pun generația mea în cap\! Și corporațiile.

Am primit o ofertă să le povestesc puștilor cum am început eu în televiziune, muncind gratis. Și să-i sfătuiesc să facă la fel. Am refuzat\! Nu vreau să le vând copiilor exploatarea drept lecție de succes. Așa că NU munciți gratis\!

Eu am făcut-o cândva, dar într-o vreme în care șefii erau făcuți din alt aluat. Șefii de azi au un singur gând: profitul. De-asta afacerile sunt tot mai sărace: pentru că produc doar bani. Vă vor spune că au dreptul să-și optimizeze costurile. Și voi aveți dreptul să vă optimizați viața\!

Vă vor spune că într-o corporație sunteți ca într-o familie. Minciună\! Contractul de muncă e un acord economic, nu unul de familie. Fugiți de locurile de muncă în care vi se spune: „Suntem o familie\!”. E o iluzie corporatistă.

Familia te iubește pentru ceea ce ești. Compania te apreciază pentru ceea ce produci”, a transmis Dan Negru, pe pagina sa de Facebook.