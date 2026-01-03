O tânără a pus starea de rău pe seama balonării. Ce diagnostic i-au pus medicii și ce avea, de fapt

O femeie a ajuns la spital pentru că se simțea rău și a crezut că este balonată din cauza că a mâncat prea mult de sărbători, însă a primit un diagnostic crunt. Ce boală avea, de fapt.

Imediat după Crăciun, o femeie a început să se simtă rău și a crezut că este balonată din cauza meselor numeroase pe care le-a avut în perioada sărbătorilor de iarnă. Totuși, când simptomele ei s-au agravat, ea a decis să meargă la spital. Medicii i-au pus un diagnostic crunt care a luat-o prin surprindere.

O tânără a crezut că este doar balonată după mesele de sărbători, însă a primit un diagnostic crunt de la medici

Bella Bayliss în vârstă de 25 de ani din Gloucester, Gloucestershire (Marea Britanie) a început imediat după Crăciun să se simtă rău, iar primul ei gând a fost balonarea. Indigestiile și disconfortul abdominal sunt simptome frecvente în perioada Crăciunului, așa că tânăra nu s-a speriat.

„Am mers la spital fiindcă mă simțeam foarte rău, dar m-au trimis acasă și mi-au zis că sunt e din cauza menstruației. Eu știam că nu e așa. Eu în perioada respectivă mă trezeam de dimineață, lucram la un supermarket și am dat vina pe oboseală. Oboseam, gâfâiam după activități obișnuite, eram palidă, aveam mereu dureri de stomac. Mi-am pierdut complet pofta de mâncare, nu mai aveam forță în picioare, iar mâinile îmi amorțeau. De Crăciun mi-a fost și mai rău, abia dacă am mâncat puțin, dar totuși mă îngrășam. După fiecare dumicat mă simțeam rău și am zis că sunt balonată din cauza meselor de sărbători”, a povestit tânăra, potrivit The Sun.

Revenită la spital, medicii i-au făcut investigații mai amănunțite și au descoperit o tumoră în de centimetri în stomac. Tânăra avea sarcom stromal gastrointestinal, o formă rară de cancer localizată în sistemul digestiv. Medicii au operat-o imediat și i-au scos până la 70% din stomac.

Tânăra și-a făcut publică povestea pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a arăta faptul că în spatele unor simptome banale se pot ascunde uneori boli cât se poate de grave.

Recomandările autorului: