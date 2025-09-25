Obama, despre afirmațiile lui Trump privind asocierea PARACETAMOLULUI cu autismul: „E o violență împotriva adevărului”

Fostul președinte american Barack Obama a denunțat declarațiile lui Donald Trump privind legătura dintre paracetamol și autism, catalogându-le drept „o violență împotriva adevărului”. Obama avertizează că astfel de afirmații pot submina sănătatea publică și pot afecta femeile însărcinate.

Barack Obama a reacționat dur la afirmațiile lui Donald Trump, care a sugerat recent că administrarea paracetamolului (Tylenol, în SUA) în timpul sarcinii ar fi asociată cu autismul la sugari. Fostul președinte a declarat că aceste comentarii, infirmate în mod repetat de comunitatea medicală, reprezintă un pericol pentru sănătatea publică.

„Avem spectacolul succesorului meu din Biroul Oval care face afirmații generale despre anumite medicamente și autism, care au fost continuu infirmate”, a spus Obama, potrivi The Guardian. „Acest lucru subminează sănătatea publică… și poate dăuna femeilor”, a adăugat Obama.

Reacția lui Obama vine după ce Trump a afirmat luni că „administrarea Tylenol nu este bună” și că „toate femeile însărcinate ar trebui să discute cu medicul lor despre limitarea utilizării acestui medicament în timpul sarcinii”. Declarațiile au fost criticate și de secretarul britanic al sănătății, Wes Streeting, care a încurajat femeile să ignore mesajele președintelui american.

Obama a precizat că există o „luptă” între două viziuni asupra viitorului SUA: una progresistă, bazată pe schimbare democratică, și una populistă, promovată de Trump, care dorește o revenire la o viziune conservatoare și restrictivă asupra societății.

„Această dorință este de a reveni la un mod foarte particular de a gândi despre America, în care „noi, poporul” înseamnă doar unii oameni, nu toți oamenii. Și în care există ierarhii destul de clare în ceea ce privește statutul și locul ocupat de fiecare”, a spus fostul președinte.

El a criticat, totodată, și progresiștii din anii ’90 și 2000, despre care a spus că au devenit „complacenți” și „îngâmfați”, crezând că valorile democratice nu vor mai fi puse la încercare.

„Acum sunt puse la încercare”, a adăugat Obama.

Evenimentul de la Londra a avut loc în cadrul turneului european de discursuri al lui Barack Obama, care include și o vizită la Dublin. Joi, acesta va primi titlul de Cetățean de Onoare al Dublinului, urmând ca vineri să participe la o nouă întâlnire publică în capitala irlandeză.