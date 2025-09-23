Alexandru Rogobete îl CONTRAZICE pe Trump, cu juma’ de gură, cu privire la interzicerea Paracetamolului: „Este nevoie de studii ştiinţifice”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat la declarațiile președintelui american Donald Trump despre posibilitatea existenței unei legături între administrarea paracetamolului la femeile însărcinate și riscul dezvoltării autismului la făt. Ministrul a precizat că așteaptă punctul de vedere avizat al Agenției Naționale a Medicamentului înainte de a se exprima pe acest subiect.



„Am văzut declaraţia domnului preşedinte… Nu mă pronunţ asupra declaraţiei dânsului Am cerut Autorității Naționale a Medicamentului un punct de vedere avizat, cu studiile recente în vigoare, și, sigur, voi face o declarație. Acum, când mă întrebați, nu am un răspuns clar”, a spus ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătății a menționat că deși toate medicamentele au reacții adverse, doar „rezultatele ştiinţifice şi studiile de specialitate” pot demonstra dacă există o legătură între administrarea de Paracetamol și dezvoltarea autismului.

„Cred că rezultatele ştiinţifice şi studiile de specialitate pot demonstra dacă există sau nu există o legătură între paracetamol şi o serie de reacţii adverse. După cum bine cunoaştem, toate medicamentele au şi reacţii adverse, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, dar este nevoie de studii ştiinţifice suplimentare pentru a putea arăta, dovedi acest lucru”, a adăugat ministrul Sănătății.

Întrebat ce recomandă oamenilor după declaraţiile fără dovezi făcute de Donald Trump, ministrul Sănătăţii a spus:

„Nu ştim dacă sunt fără dovezi sau nu. Din acest motiv, am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului să facă o evidenţă cu cele mai recente studii în domeniu. Dacă există studii care demonstrează acest lucru şi aceste studii nu mai recomandă consumul de paracetamol, cel mai probabil că şi producătorul îl va retrage de pe piaţă, nu va trebui să luăm noi o decizie din acest punct de vedere. Aşteptăm analiza ANM şi apoi putem discuta în cunoştinţă de cauză”, a conchis Alexandru Rogobete.

Recomandarea autorului: