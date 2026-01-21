Trump ironizează apariția lui Macron cu ochelari de soare, în timpul discursului de la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?”

Președintele american Donald Trump a ironizat, miercuri, alegerea omologului său francez de a purta ochelari de soare, în timpul discursului pe care Emmanuel Macron l-a ținut cu o zi în urmă la Davos, din cauza unei probleme de sănătate la ochi. Vorbind la Forumul Economic de la Davos, președintele SUA a afirmat că atunci când l-a văzut pe Macron cu ochelarii la ochi s-a întrebat „ce naiba s-a întâmplat”.

„L-am văzut ieri cu acei ochelari de soare frumoși. Ce naiba s-a întâmplat?”, a spus Trump, stârnind râsete în rândul publicului, înainte de a-l lăuda pe Macron pentru că s-a comportat „dur” în cadrul întâlnirii lor anterioare, când au discutat despre prețurile medicamentelor.

„Îmi place de el, chiar îmi place de el. Greu de crezut, nu-i așa?”, a continuat liderul de la Casa Albă înainte de a acuza Franța că profită de SUA în privința medicamentelor eliberate pe bază de rețetă timp de peste 30 de ani.

Macron a atras atenția marți pentru că purta o pereche impresionantă de ochelari aviator în timp ce se adresa delegaților la Forumul Economic Mondial. El nu a explicat de ce purta ochelarii. Ulterior, biroul său a precizat că alegerea de a purta ochelari de soare în timpul discursului, care a avut loc în interior, a fost luată pentru a-și proteja ochii, din cauza unui vas de sânge spart.

Săptămâna trecută, Macron a apărut la un eveniment militar în sudul Franței cu un ochi roșu, dar ulterior a clarificat că are o afecțiune „total benignă” și „complet nesemnificativă”.

Liderul francez a dat vina pe o afecțiune misterioasă a ochilor, înainte de a-l ataca pe Trump, pe care l-a numit un „bătăuș”.

Tensiunile dintre președintele american și liderii europeni sunt mari, în contextul în care Trump continuă să ceară controlul asupra Groenlandei.

Macron l-a invitat pe Trump la o cină la Paris, în timp ce acesta se afla în Europa, pentru a discuta despre acest subiect, însă Trump a spus că refuză invitația.

