Ofensiva Europei pe piața mașinilor electrice pentru a opri asaltul mărcilor chineze. La Salonul Auto de la Munchen, BMW a lansat un SUV electric

Europa duce o ofensivă pe piața mașinilor electrice la Salonul Auto de la Munchen pentru a recupera cota de piață pierdută în ultimul an. BMW a lansat în premieră un SUV electric la un preț de 68.900 de euro, dotat cu computere avansate, cu performanțe fără egal.

Modelul iX3 are o autonomie de peste 800 de km. În doar 10 minute, mașina se încarcă îndeajuns pentru a conduce peste 370 de km.”, a spus Oliver Zipse, președintele Consiliului Administrație BMW.

Și Volkswagen a venit cu două modele noi de oraș, sub 30.000 de euro. La eveniment a participat și cancelarul german Friedrich Merz. Pasionații au venit pentru a vedea noile tehnologii sau automobile la preț accesibil.

Însă, la salon au fost prezente 100 de companii din China, cu 40% mai mulți producători față de anul trecut. Producătorii auto din Europa, lansând noi vehicule electrice, încearcă să oprească asaltul mărcilor chineze.

Sursa Foto: Profimedia

