Prima pagină » Știri externe » Oficialii ucraineni raportează că Rusia a pierdut aproape 1,3 milioane de soldați din 24 februarie 2022. Câți ar fi pierdut Ucraina

Oficialii ucraineni raportează că Rusia a pierdut aproape 1,3 milioane de soldați din 24 februarie 2022. Câți ar fi pierdut Ucraina

Oficialii ucraineni raportează că Rusia a pierdut aproape 1,3 milioane de soldați din 24 februarie 2022. Câți ar fi pierdut Ucraina
Oficialii ucraineni raportează că Rusia a pierdut aproape 1,3 milioane de soldați din 24 februarie 2022. Câți ar fi pierdut Ucraina

Rusia a pierdut 1.295.830 de militari în Ucraina de la începutul invaziei la scară largă din 24 februarie 2022. Este raportul comandamentului forțelor armate ale Ucrainei din 29 martie 2026.

Armata rusă a pierdut 1.360 de soldați  în ultima zi, potrivit The Kyiv Independent.  Pentru Rusia,  „operațiunea militară specială” din Ucraina a devenit cel mai costisitor conflict de după cel de-al Doilea Război Mondial (sau „Marele Război Patriotic” dintre anii 1941-1945).

Moscova înregistrează pierderi mai mari în  Ucraina decât în Afganistan

De asemenea, Rusia a pierdut 11.820 de tancuri, 24.313 vehicule blindate de luptă, 85.977 de vehicule de transport, 39.001 de sisteme de artilerie, 1707 de sisteme de lansatoare multiple de rachete, 1.337 de sisteme anti-aeriene, 435 de aeronave, 350 de elicoptere, 204.060 de drone, 33 de nave și bărci, 2 submarine.

Ultimul război costisitor al Moscovei a fost în Afganistan, înainte de destrămarea Uniunii Sovietice. S-au înregistrat 14.453-26.000 de militari morți (pestew 9.500 pe câmpul de luptă, iar alți 5.000 de la boli, accidente și răni)  și 53.753 de răniți, plus 264 de dispăruți.

620.000 de militari sovietici au fost trimiși să lupte în Afganistan între anii 1979 și 1989, 415.932 fiind spitalizați din cauza bolilor. Invaziei sovietice i-au ținut piept aproape 200.000 de luptători mujaheedini ajutați militar și financiar de către  SUA.  Din 1987, ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov, a decis să retragă toate trupele din Afganistan.

Pierderile Ucrainei: circa 90.000 – 600.000 militari morți

Ucraina nu și-a dezvăluit însă pierderile totale de la începutul invaziei ruse. Ministerul rus al Apărării a susținut că și pierderile Ucrainei ar fi la peste 1 milion de militari.

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale estimează că Ucraina ar fi pierdut între 500.000 și 600.000 de militari.

Proiectul ucrainean UALosses a transmis oficial că pierderile Ucrainei ar fi cu mult mai mici. Ar fi rezultat numai 86.142 de militari uciși, 89.324 de militari dispăruți, 4.461 capturați. Este de menționat că Kiev a dispus de arme, echipamente de apărare și tehnologii de fabricație occidentală.

