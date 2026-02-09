Scene de film pe autostrăzile italiene. Bandele mafiote atacă și jefuiesc mașinile blindate cu tehnici de comando militar

Italia se confruntă cu o formă de criminalitate care pare desprinsă din filmele de acțiune: jafurile din vehiculele blindate, folosind tehnici de comando militar. În primele luni ale anului 2025, au avut loc mai multe incidente de-a lungul arterelor principale și ale drumurilor secundare, din Toscana până în Puglia și Sardinia. Un incident de acest fel a avut loc în Puglia de-a lungul autostrăzii Brindisi-Lecce, anunță presa din Italia.

Bandele și-au început operațiunile prin blocarea drumurilor cu vehicule incendiate, folosind arme de război, explozibili și utilaje industriale pentru a deschide vehiculele blindate.

Anchetatorii din Italia vorbesc despre grupări extrem de specializate, cu rădăcini în Puglia, în special în zonele Foggia și Cerignola. Spre exemplu, Cerignola este descrisă de anchetatori ca fiind o adevărată „școală a criminalității”. Poliția din Italia precizează că în aceste zone funcționează adevărate centre de instruire, unde infractorii experimentați transmit abilități operaționale noilor recruți, gata să atace oriunde se prezintă o țintă profitabilă. Profilul care reiese este cel al unor grupuri cu o structură aproape militară, adesea în contact cu mafiile tradiționale sau, cel puțin, inserate în rețelele lor economice și logistice.

Anchetele autorităților au mai descoperit că unele grupări de crimă organizată se infiltrează în grupările private de securitate și de transport al obiectelor de valoare. În regiunea Campania, în special, mai multe operațiuni judiciare au documentat modul în care clanurile Camorra au reușit să se infiltreze în conducerea instituțiilor de securitate reglementate oficial. Prin intimidare, corupție și utilizarea sistematică a unor persoane de fațadă, aceste grupuri obțin contracte și controlează centre strategice din sector, folosindu-le atât pentru câștiguri financiare, cât și pentru a facilita alte activități ilicite.

Recomandările autorului: