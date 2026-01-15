Premieră în spațiu. NASA a efectuat prima evacuare medicală de pe Stația Spațială Internațională

NASA a efectuat prima evacuare medicală din istoria Stației Spațiale Internaționale, după ce un astronaut a avut nevoie de îngrijiri la sol. Patru membri ai echipajului se întorc astăzi pe Pământ, reducând temporar capacitatea operațională a stației.

NASA a confirmat realizarea primei evacuări medicale de pe Stația Spațială Internațională, după ce un astronaut a necesitat îngrijiri medicale suplimentare. Decizia a dus la revenirea anticipată pe Pământ a patru membri ai echipajului, cu peste o lună mai devreme decât era programat, scrie Spaceflightnow.com.

Potrivit France24, astronautul care a avut nevoie de îngrijiri a părăsit stația miercuri, împreună cu alți trei colegi. Cei patru astronauți din Statele Unite, Rusia și Japonia urmează să aterizeze joi dimineață în Oceanul Pacific, în apropiere de San Diego.

Este vorba despre astronauții americani Mike Fincke și Zena Cardman, rusul Oleg Platonov și japonezul Kimiya Yui. Aceștia călătoresc la bordul unei capsule Dragon, aparținând companiei SpaceX, fondată de Elon Musk, și sunt așteptați să amerizeze în largul coastelor Californiei, în jurul orei 8:40 GMT.

Oficialii NASA au refuzat să dezvăluie identitatea astronautului care a avut nevoie de îngrijiri sau natura problemelor medicale, invocând confidențialitatea.

„Astronautul este stabil, în siguranță și bine îngrijit. Aceasta a fost o decizie deliberată pentru a permite efectuarea evaluărilor medicale corecte la sol, unde există întreaga gamă de capacități de diagnostic”, a transmis comandantul stației, Mike Fincke.

Trei astronauți rămân pe Stația Spațială Internațională

Capsula fusese lansată în luna august și trebuia să rămână atașată stației până la finalul lunii februarie. Pe 7 ianuarie, NASA a anulat în mod neașteptat o ieșire în spațiu planificată pentru Cardman și Fincke, anunțând ulterior întoarcerea anticipată a echipajului.

Agenția a precizat că problema medicală nu este legată de activitățile extravehiculare sau de alte operațiuni ale stației și că nu a fost vorba despre o urgență.

NASA a mai transmis că procedurile de reintrare în atmosferă și de recuperare vor fi cele standard, cu echipa medicală completă la bordul navei de recuperare din Pacific.

În prezent, un astronaut american și doi astronauți ruși rămân la bordul laboratorului orbital, la aproximativ o lună și jumătate de la debutul unei misiuni de opt luni, lansată cu o rachetă Soiuz din Kazahstan.

NASA și SpaceX pregătesc lansarea unui nou echipaj de patru persoane din Florida, programată pentru mijlocul lunii februarie.