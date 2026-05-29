Prima pagină » Știri externe » Peter Magyar îl refuză pe Secretarul General al NATO: „Ungaria nu va trimite arme Ucrainei”. Ce anunță Kremlinul

După întâlnirea de joi, cu Secretarul Seneral al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles, Péter Magyar a declarat că Ungaria nu va furniza arme sau echipamente militare Ucrainei. Lucru pe care Kremlinul l-a salutat. Purtătorul de cuvțnt al președintelui Vladimir Putin a oferit o reacție în urma declarațiilor făcute de prim-ministrul ungar.

Peter Magyar îl refuză pe Secretarul General al NATO

După întâlnirea de joi, de la Bruxelle, cu Secretarul General al NATO, Péter Magyar a venit pe rețelele de socializare cu un mesaj în care a anunțat că Ungaria nu va oferi ajutor militar Ucrainei în războiul cu Rusia. Premierul maghiar și-a exprimat însă speranța că țara sa va fi din nou un partener de încredere al Alianței.

„Am avut o întâlnire importantă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles. Ungaria va fi din nou un partener de încredere al celei mai puternice alianțe militar-apărare din lume.

I-am spus secretarului general că Ungaria nu va trimite nicio armă sau echipament de luptă în războiul ruso-ucrainean”, a subliniat Péter Magyar.

Prim-ministrul a menționat, de asemenea, că Mark Rutte l-a informat despre pregătirile pentru summitul NATO de la Ankara din 7-8 iulie, precum și despre detaliile conflictului internațional care s-a dezvoltat în Strâmtoarea Ormuz.

Reacția Kremlinului

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, a reacționat în urma declarațiilor făcute de Péter Magyar.

„Suntem optimisti în această privință. Dacă o țară spune că nu vede nevoia să pună paie pe foc, nu putem decât să ne bucurăm”

Dmitri Peskov este de părere că pacea în Ucraina ar veni mai devreme dacă toate țările ar opri livrările de arme către regimul de la Kiev: „Ne-am aștepta ca toate țările să ia aceeași decizie, deoarece aceasta ar aduce pacea mai devreme.”

