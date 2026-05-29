Premierul slovac cere deschiderea unui dialog între UE și Rusia după incidentul de la Galați

Premierul slovac, Robert Fico, cere deschiderea unui dialog între Uniunea Europeană și Rusia, penrtu a pune capăt escaladării tensiunilor militare, în urma incidentului de la Galați, în care o dronă kamikaze rusească tip „Geran 2” a lovit un bloc de locuințe din Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etalul 10.

Premierul slovac cere deschiderea unui dialog între UE și Rusia

Robert Fico a vorbit pe marginea incidentului petrecut în noapte de 28 spre 29 mai și și-a exprimat solidaritatea cu Guvernul român.

„DECLARAȚIE PRIVIND INCIDENTUL DRONEI DIN ROMÂNIA Acum câteva zile, am afirmat că, în absența unui dialog între Uniunea Europeană și Federația Rusă, orice dronă rătăcită ar putea duce la o escaladare a tensiunilor pe care s-ar putea să nu o putem gestiona. În legătură cu incidentul dronei, îmi exprim deplina solidaritate cu guvernul român, fac apel la reținere în ceea ce privește declarațiile incendiare și îndemn încă o dată la deschiderea imediată a dialogului între Uniunea Europeană și Federația Rusă”, a transmis Fico pe X.

