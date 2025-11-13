Prima pagină » Știri externe » Operațiune secretă în câmpurile de mac din Afganistan. Cum a încercat CIA să saboteze producția de opiu, substanța folosită pentru fabricarea heroinei

Operațiune secretă în câmpurile de mac din Afganistan. Cum a încercat CIA să saboteze producția de opiu, substanța folosită pentru fabricarea heroinei

Mihai Tănase
13 nov. 2025, 08:23, Știri externe
Foto: Profimedia images

Publicația americană The Washington Post a dezvăluit una dintre cele mai secrete operațiuni ale CIA din ultimii 20 de ani, care a dus la aruncarea din avion a miliarde de semințe de mac modificate pentru a reduce producția de opiu din Afganistan. Programul clandestin, derulat timp de peste un deceniu, a vizat slăbirea economiei drogurilor care alimenta talibanii și rețelele criminale.

În timpul celor două decenii de război în Afganistan, Statele Unite au desfășurat nenumărate operațiuni militare, de la lovituri aeriene cu drone Predator la utilizarea celei mai puternice bombe non-nucleare. Însă printre aceste atacuri s-a derulat, în secret, o misiune mai specială. CIA a aruncat miliarde de semințe de mac modificate genetic pentru a reduce potența heroinei produse în Afganistan, potrivit unei investigații The Washington Post.

Programul secret, condus de Centrul pentru Crimă și Narcotice al agenției, a încercat să compromită recoltele fermierilor afgani, astfel încât plantele rezultate să conțină cantități infime din substanțele folosite pentru fabricarea heroinei. Operațiunea, începută în 2004 și derulată până în jurul anului 2015, nu a fost vreodată făcută publică până acum.

Potrivit presei americane, 14 persoane implicate sau familiarizate cu programul, toate sub protecția anonimatului, au confirmat existența acestei misiuni clandestine.

Războiul opiului, o problemă strategică pentru SUA

În primii ani ai conflictului, heroina afgană devenise o forță destabilizatoare majoră pentru statul susținut de Occident. Comerțul cu opiu alimenta corupția din guvernul președintelui Hamid Karzai, finanța armamentul talibanilor și întreținea rețele globale de trafic care aprovizionau Europa și fostele republici sovietice.

Agențiile americane și aliații NATO au discutat intens despre soluțiile pentru reducerea culturilor de mac, de la erbicidare aeriană la achiziționarea întregii producții pentru utilizare medicală. În timp ce aceste dezbateri se purtau la nivel diplomatic, CIA desfășura propria operațiune paralelă, necunoscută chiar și multor oficiali implicați în strategia antidrog.

Misiunea CIA presupunea zboruri nocturne, dificil de depistat, realizate inițial cu avioane C-130 ale forțelor britanice. Operatorii clandestini acopereau zone întinse de câmpuri de mac cu semințele modificate, sperând că în timp recoltele vor deveni inutile pentru transformarea în heroină.

Operațiunea a fost suspendată cel puțin o dată, dar a continuat aproximativ un deceniu, pe fondul unui program financiar substanțial acordat de Washington pentru combaterea narcoticelor.

Dezvăluirea vine în contextul în care administrația președintelui Donald Trump a relansat războiul împotriva cartelurilor din din Venezuela, ordonând atacuri letale asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic și autorizând CIA să desfășoare operațiuni secrete agresive împotriva rețelelor criminale.

