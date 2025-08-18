Opoziția din Ungaria cere Rusiei să nu interfereze în POLITICA internă a țării/ Respectarea suveranității statului „nu poate fi negociabilă”

Opoziția din Ungaria a cerut asigurări din partea Rusiei că nu va interveni în politica internă a țării, evidențiind că nu există nicio posibilitate de cooperare semnificativă între cele două state fără respectarea suveranității.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a publicat un comunicat în care l-a numit pe liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar loial „elitelor globaliste”. În același comunicat, SVR susținea că, în acest context, Comisia Europeană vizează „o schimbare de regim la Budapesta”.

Partidul Tisza al lui Magyar, care a reușit să devanseze partidul Fidesz al premierului Viktor Orban în sondajele realizate înaintea alegerilor parlamentare de primăvara viitoare, a publicat o scrisoare adresată ambasadorului Rusiei în Ungaria, în care solicita răspunsuri cu privire la comunicatul SVR.

„Solicit asigurări clare că Federația Rusă se va abține de la orice acțiuni care ar putea fi considerate o interferență în politica internă a Ungariei, inclusiv campanii de dezinformare, operațiunii cibernetice sau intimidarea politicienilor și a cetățenilor”, a transmis Magyar.

Ambasada rusă din Ungaria nu a răspuns imediat solicitării de a oferi un răspuns la întrebările adresate de partidul Tisza.

Premierul Viktor Orban, aflat la putere din anul 2010, a fost criticat aspru de unii dintre liderii Uniunii Europene pentru legăturile sale cu Rusia și pentru opoziția sa față de acordarea unui ajutor militar către Ucraina. Orban a lansat, de asemenea, acuzații împotriva UE că ar complota pentru a schimba regimul din Ungaria.

Liderul opoziției din Ungaria vrea să mențină „relații pragmatice” cu Rusia

Magyar, un fost membru al Guvernului, a declarat, anterior, că va depune eforturi semnificative pentru a menține „relații pragmatice” cu Rusia, care furnizează Ungariei cea mai mare parte din energia sa și este implicată în dezvoltarea centralei nucleare din Paks.

Peter Magyar a subliniat că acest comunicat al SVR arată că Rusia încearcă să interfereze în mod direct în politica internă a Ungariei, încercând să influențeze alegătorii din Ungaria, potrivit agenției de presă Reuters.

„Suveranitatea Ungariei și inviolabilitatea proceselor noastre democratice nu pot fi negociabile. Respectarea acestor principii este cerința minimă pentru orice cooperare bilaterală semnificativă între țările noastre”, a declarat Magyar.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

După aproape 3 ore, întâlnirea Trump-Putin a ajuns la final! Trump: Nu e o înțelegere până nu avem o înțelegere/Putin: Data viitoare, la Moscova