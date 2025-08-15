🚨 Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska. Președintele american a ajuns la Anchorage

18:31

Vladimir Putin va ajunge la timp la summitul său cu Donald Trump din Alaska.

„Președintele ajunge întotdeauna (la timp)”, a spus Dmitri Peskov la bordul avionului, citat de CNN.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a mai spus, pentru Canal 1, că întâlnirea ar putea dura 6-7 ore.

În timp ce se afla în drum spre Alaska, Putin s-a oprit în orașul Magadan, unde a vizitat ulterior o uzină industrială, a prezidat o ședință a guvernului local și a vizitat școlari la un patinoar de hochei.

Magadan se află la aproximativ patru ore de zbor de Anchorage, Alaska.

Peskov a declarat că plecarea lui Putin din Magadan va fi „punctuală” și că președintele rus urmează să aterizeze la Anchorage vineri la ora 11:00, ora locală (15:00 ET), unde va fi întâmpinat de Trump.

Potrivit flightradar.com, aeronava președintelui Putin va ajunge în aproximativ două ore.