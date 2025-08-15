Prima pagină » Știri externe » Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska. Președintele american a ajuns la Anchorage

Andrei Văcaru
15 aug. 2025, 14:01, Știri externe
Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska. Președintele american a ajuns la Anchorage
Actualizări
18:31

Putin, în drum spre Trump

Vladimir Putin va ajunge la timp la summitul său cu Donald Trump din Alaska.

„Președintele ajunge întotdeauna (la timp)”, a spus Dmitri Peskov la bordul avionului, citat de CNN.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a mai spus, pentru Canal 1, că întâlnirea ar putea dura 6-7 ore.

În timp ce se afla în drum spre Alaska, Putin s-a oprit în orașul Magadan, unde a vizitat ulterior o uzină industrială, a prezidat o ședință a guvernului local și a vizitat școlari la un patinoar de hochei.

Magadan se află la aproximativ patru ore de zbor de Anchorage, Alaska.

Peskov a declarat că plecarea lui Putin din Magadan va fi „punctuală” și că președintele rus urmează să aterizeze la Anchorage vineri la ora 11:00, ora locală (15:00 ET), unde va fi întâmpinat de Trump.

Potrivit flightradar.com, aeronava președintelui Putin va ajunge în aproximativ două ore.

Sursa: captură flightradar24.com

18:29

Trump va discuta cu Putin despre schimburi TERITORIALE /„Voi lăsa Ucraina să ia această decizie”

Donald Trump a confirmat, la bordul Air Force One, că va discuta despre schimburi teritoriale la summitul cu omologul său rus, precizând însă că deciziile vor aparține Ucrainei.

”Se va discuta despre schimburi teritoriale. Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie și cred că vor lua o decizie adecvată. Eu nu mă aflu aici pentru a discuta despre Ucraina, sunt aici pentru a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor. Sunt două părți. Vladimir Putin a vrut să ia întreaga Ucraină. Dacă nu aș fi președinte, acum ar lua întreaga Ucraină, dar nu va face acest lucru”, a declarat Donald Trump.

Citește mai multe aici.

18:20

Witkoff, discuții cu Dmitriev

Șeful Fondului Rus de Investiții Directe, Kirill Dmitriev, care participă la negocierile dintre Rusia și Statele Unite, a publicat pe rețelele de socializare o fotografie comună cu reprezentantul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, potrivit Nexta.

„Vom continua să colaborăm astăzi cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și cu delegația americană condusă de președintele SUA, Donald Trump, în Alaska”, a scris Dmitriev, pe rețelele sociale.

Kirill Dmitriev, va participa la summitul Rusia-SUA din Alaska, vineri, 15 august, ca parte a delegației oficiale.

Sursa: Nexta

18:18

Macron se va întâlni cu Zelenski după summitul Trump-Putin

Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au convenit să se întâlnească după summitul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Informația a fost furnizată de canalul francez BFMTV, citând biroul lui Macron, potrivit Mediafax.

Macron și Zelensky au făcut un schimb de mesaje în orele dinaintea întâlnirii Trump-Putin.

Palatul Elysee a descris dialogul dintre cei doi lideri ca fiind „strâns și constant”, dar nu a oferit o dată sau locație precisă pentru întâlnirea ulterioară.

17:24

Trump a ajuns în Alaska

Președintela Statelor Unite a ajuns în Alaska pentru întâlnirea cu Vladimir Putin. La întâlnire va participa și secretarul Apărării, Pete Hegseth.

15:35

Donald Trump exclude posibilitatea ca Ucraina să primească garanții prin aderarea la NATO

La plecarea spre Alaska, Donald Trump a făcut o serie de declarații pentru jurnaliști. Întrebat dacă Statele Unite ar urma să ofere garanții de securitate Ucrainei, acesta a declarat că acest lucru ar putea fi făcut în parteneriat cu statele europene, dar nu în cadrul NATO.

„Posibil. Împreună cu Europa și alte state. Nu în cadrul NATO, sunt anumite lucruri care nu se vor întâmpla, dar împreună cu Europa, da”, a spus Trump.

De asemenea, el a adăugat că Vladimir Putin și-ar fi dorit să cucerească Ucraina în totalitate, dar acest lucru nu se va întâmpla. Trump a mai spus că nu va negocia cu președintele rus în numele Kievului.

15:07

Lavrov poartă un tricou cu URSS în Alaska

Serghei Lavrov a ajuns în Alaska, înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Acesta a fost surprins de jurnaliști la intrarea în hotel. Ministrul de Externe rus purta un tricou pe care era inscripționat „URSS”.

„Avem o poziție, clară și ușor de înțeles. O vom prezenta. S-au făcut deja multe aici în timpul vizitelor lui Steve Witkoff, președintele a spus asta. Și Steve Witkoff a vorbit în numele președintelui Trump”, a declarat acesta jurnaliștilor ruși.

15:04

Trump pleacă spre Alaska - „Mize mari”

Înainte de a pleca spre Alaska, Donald Trump a postat un mesaj pe rețeaua sale de socializare.

„Mize mari”, a scris președintele Americii pe Truth Social.

09:30

Fost consilier al lui Putin: „Trump, un dar din ceruri pentru Rusia

Abbas Galliamov, fost scriitor de discursuri pentru Vladimir Putin, crede că întâlnirea dintre liderul rus și președintele american Donald Trump, programată astăzi în Alaska, ar putea aduce un armistițiu parțial în Ucraina. El avertizează însă că, dacă Moscova nu valorifică momentul, „noaptea Rusiei ar putea fi cu adevărat întunecată”. Citește mai mult…

09:30

Riscurile unui acord Trump – Putin cu cedări teritoriale

O pace sau un armistițiu cu semne de întrebare, cu potențiale cedări de teritorii și cu ecouri reci până la București. Citește mai mult…

10:30

Momentul istoric Trump-Putin, tot mai aproape! Delegația RUSĂ a aterizat la baza din Alaska

O aeronavă a guvernului rus tocmai a aterizat în Alaska, la Baza Comună Elmendorf-Richardson, înainte de întâlnirea dintre președintele Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programată pentru vineri 15 august. Citește mai mult…

12:15

Trump îi face o favoare lui Putin și își abandonează aliații

Summit-ul Trump-Putin, care va avea loc vineri, 15 august 2025, stârnește furie, anxietate și, în unele cercuri, naște speranțe pentru o încetare a conflictului din Ucraina. Perspectiva ca președintele Statelor Unite să-l primească pe Vladimir Putin – considerat un criminal de război pe numele căruia s-a emis mandat de arestare la Curtea Penală Internațională – într-un stat american care a fost cândva teritoriu rusesc, este o confirmare șocantă a îndepărtării Washingtonului de aliații săi tradiționali și a apropierii de Moscova. Citește mai mult…

11:30

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, în ziua întâlnirii dintre Trump și Putin: „E important ca Ucraina și Europa să fie la masă”

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, spune – în ziua summit-ului SUA/Rusia – că îl felicită pe Donald Trump pentru această inițiativă și că este vorba despre un pas important care va fi urmat și de alți pași pe calea către încetarea conflictului din Ucraina. Citește mai mult…

14:28

Cum va încerca Putin să exploateze „punctele slabe” ale lui Trump

Potrivit surselor diplomatice, Vladimir Putin, un „maestru negociator”, și-a pregătit foarte bine tactica înaintea întâlnirii cu președintele Donald Trump și cunoaște punctele vulnerabile ale liderului de la Casa Albă. Mai mult, aceleași surse susțin că Putin va miza pe aparența unor concesii economice atractive pentru a pune capăt conflictului în termenii Moscovei. Citește mai mult…

12:20

La ce să ne așteptăm de la summit-ul SUA-Rusia din Alaska? „Trump își asumă un risc mai mare decât Putin, va fi jenant să plece cu mâinile goale”

Din punctul de vedere al lui Putin, sarcina sa la acest summit este destul de prozaică. Pur și simplu trebuie să stea și să aștepte rezultatul dorit. Putin se vede ca o „putere pe termen lung” și o figură istorică, în contrast cu „puterea pe termen scurt” a figurilor politice occidentale, pe care le percepe ca efemere. Citește mai mult…

12:25

Situație fără precedent înainte de Summit-ul istoric Putin-Trump. Unde au fost cazați jurnaliștii din Rusia, veniți în Alaska / Interesul este uriaș!

O situație de menționat în acest context, este faptul că jurnaliștii aflați în Anchorage, Alaska, au fost cazați pe stadionul Alaska Airlines Center, special reamenajat ca punct de cazare temporară. Organizatorii summitului liderilor Rusiei și SUA au precizat că au fost nevoiți să apeleze la această măsură, datorită interesului fără precedent generat de viitoarea întâlnire. Citește mai mult…

13:30

Alaska se ridică împotriva Rusiei: Protest pro-ucrainean organizat înaintea summitului Trump-Putin!

Primire „specială” pentru Vladimir Putin în Alaska: zeci de manifestanți pro-ucraineni au ieșit în stradă la Anchorage, înaintea summit-ului programat între președintele american Donald Trump și liderul Rusiei. Citește mai mult…

14:00

Putin face escală la Magadan înainte de întâlnirea cu Trump. Monumentul prieteniei cu SUA este pe lista de obiective

Președintele rus Vladimir Putin a sosit vineri dimineață la Magadan, la 6000 de kilometri est de Moscova, pentru a vizita un monument dedicat prieteniei dintre URSS și Statele Unite ale Americii, chiar înainte de a se deplasa în Alaska pentru întâlnirea cu omologul său american, Donald Trump. Citește mai mult…

14:01

Ucraina a lansat mai multe atacuri în sudul Rusiei

Ucraina a lansat joi mai multe atacuri cu drone în sudul Rusiei, cu doar o zi înainte ca președintele SUA, Donald Trump, să se întâlnească cu omologul său rus.

În urma atacurilor, cel puțin o persoană a murit și alte 16 au fost rănite, informează ReutersCitește mai mult…

10:30

Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Megalomania lui Donald Trump va face ca întâlnirea din Alaska să fie un fiasco

La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin care are loc vineri, 15 august 2025. Întâlnirea între cei doi președinți are loc în Alaska.

08:00

Cum și-a schimbat Donald Trump promisiunile de a opri războiul din Ucraina

Donald Trump a promis încă din perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2024 că, în cazul în care va fi ales președinte, va face în așa fel încât războiul început de Vladimir Putin în Ucraina să se oprească, însă promisiunile sale nu s-au adeverit nici până în prezent. Citește mai mult…

Președintele SUA, Donald Trump, se întâlnește vineri cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska, unde vor discuta, printre altele, despre războiul din Ucraina.

GÂNDUL vă prezintă, în regim LIVE UPDATE, principalele momente ale evenimentului, dar și concluziile întâlnirii dintre cei doi lideri.

Casa Albă a anunțat că președintele Trump va încerca toate modalitățile de oprire a războiului „brutal” din Ucraina, precizând că obiectivul summitului din Alaska este de a fi observată direct atitudinea președintelui rus, Vladimir Putin, după care Washingtonul va stabili opțiunile.

Trump și Putin vor avea întâlnirea din Alaska vineri, la ora 19:00 GMT (ora 22:00, ora României, n. red.). Potrivit consilierului de politică externă al lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, vor fi abordate și „sarcinile mai ample de asigurare a păcii și securității”, precum și alte subiecte internaționale și regionale de actualitate. În urma discuțiilor, președinții Rusiei și Statelor Unite vor susține o conferință de presă comună, a adăugat Ușakov.

Donald TRUMP nu va fi însoțit de specialiști în politica Rusiei la întâlnirea cu Vladimir Putin. Care este motivul

Când începe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de Kremlin

