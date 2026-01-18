Prima pagină » Știri externe » Opt țări NATO îl înfruntă pe Donald Trump și emit o declarație în sprijinul Groenlandei. Ce îi transmit președintelui SUA

18 ian. 2026, 18:03, Știri externe
Opt state membre NATO au emis o declarație comună în urma exercițiilor Arctic Endurance din Groenlanda. În această declarație, cele opt țări au subliniat că exercițiul militar a fost necesar pentru a asigura securitatea în zona Arctica. Exercițiile nu au reprezentat o amenințare pentru nimeni, relatează Reuters, citând o declarație a țărilor europene.

„În calitate de membri NATO, ne-am angajat să consolidăm securitatea arctică ca un interes transatlantic comun. […] Amenințările de a impune tarife subminează relațiile transatlantice și creează riscul unei spirale descendente periculoase”, se arată în declarație. Aceasta a fost semnată de Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia și Marea Britanie.

În document, țările au indicat, de asemenea, că vor continua să își coordoneze răspunsul pentru a proteja suveranitatea insulei.

Țările NATO vor să își perfecționeze operațiunile în zona Arctică

Pe 14 ianuarie, Danemarca și-a consolidat prezența militară în Groenlanda și,  împreună cu statele membre NATO, a lansat Operațiunea Arctic Resilience. Exercițiul militar a avut loc între 15 și 17 ianuarie cu scopul de a perfecționa operațiunile militare în condiții arctice și de a consolida prezența NATO în Arctica.

Pe 17 ianuarie, Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor impune tarife vamale de 10% Danemarcei, Norvegiei, Franței, Germaniei, Regatului Unit, Olandei și Finlandei, începând cu 1 februarie. Ulterior, tarifele vor crește la 25% de la 1 iunie, dacă europenii nu se conformează cu doleanțele lui Donald Turmp.

