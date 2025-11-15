Orașul european pe care îl subestimează toată lumea. Este cu 56% mai ieftin decât alte destinații turistice

Un oraș din Europa de Est este considerat unul dintre cele mai subestimate locuri de vizitat în 2026, el oferă turiștilor experiențe autentice și tarife cu 56% mai mici decât alte destinații populare.

Experții TripAdvisor au analizat datele platformei pentru a determina ce orașe europene sunt cu adevărat subestimate și merită vizitate în 2026.

Orașul european cu 56% mai ieftin decât alte destinații turistice populare

Este vorba despre Cracovia, situată în sudul Poloniei, aproape de granița cu Cehia, se remarcă cu tarife cu 56% mai mici decât media europeană pentru cazare pe timp de vară, dar și printr-o ofertă bogată în atracții culturale și istorice.

„Este cu 56% mai ieftin decât media europeană pentru cazare pe timp de vară și merită cu adevărat vizitat pentru atmosfera sa unică și bogata moștenire culturală”, a explicat o expertă TripAdvisor.

Cracovia impresionează prin centrul său vechi medieval și prin vibrantul cartier evreiesc. Părți din oraș par desprinse direct dintr-o carte poștală, cu arhitectură impresionantă și numeroase restaurante, cafenele și magazine pitorești.

„Cracovia are un scor mediu de recenzii de 4,5 și am observat o creștere de 7% a recenziilor pentru destinație în ultimul an”, spune specialistul TripAdvisor.

Cracovia a fost clasată și pe locul 20 în topul destinațiilor culturale

Printre atracțiile culturale din Cracovia se numără: Piața Centrală Rynek Główny, cea mai apreciată atracție a orașului, și Fabryka Emalia Oskara Schindlera, care prezintă istoria locuitorilor evrei și polonezi din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Alte locuri de vizitat includ Castelul Regal Wawel, Lost Souls Alley și Biserica Sf. Maria.

